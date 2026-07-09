Yeni sezon kadro planlamasını yürüten Fenerbahçe teknik heyeti hücum hattındaki bir numaralı hedefinde beklenmedik bir krizle karşılaştı. Yönetim İngiliz oyuncuyla kişisel şartlarda uzlaşmış, Marsilya idarecileriyle bonservis pazarlıklarında son aşamaya gelmişti. Tam bu esnada Madrid ekibi masaya oturarak transferin yönünü bütünüyle değiştirdi.

LOOKMAN KRİZİ TEKRARLANIYOR

Fenerbahçe yönetimi geçen sezonun devre arasında Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lookman'ı renklerine bağlamak üzereydi. İspanyol temsilcisi son dakikada araya girip yıldız ismi kadrosuna kattı. Fransız basını benzer bir krizin Greenwood görüşmelerinde yaşandığını yazdı.

İspanyol kulübü İngiliz futbolcuya beş yıllık yeni bir sözleşme önerdi.

L'Equipe gazetesinin ulaştığı bilgilere göre bu mukavele yıllık net beş ile altı milyon avro garanti ücret içeriyor. Yönetim oyuncuya imaj haklarından elde edilecek bütün gelirleri bırakmayı vadediyor. İspanyol idareciler bu finansal güvenceyle oyuncunun aklını çelmeyi deniyor. Sarı-lacivertliler ise dört yıllık bir planla masada oturuyor. Fenerbahçe heyeti oyuncuya yıllık yedi ile sekiz milyon avro arasında değişen net maaş garantisi verdi.

SİMEONE YENİ YILDIZINI BELİRLEDİ

Atletico Madrid idarecileri transferi bitirmek için teknik direktör Diego Simeone faktörünü koz olarak kullanıyor. Arjantinli çalıştırıcı bizzat onay verdiği oyuncuyu Antoine Griezmann'ın yerine hazırlamayı planlıyor. İspanyol yetkililer Greenwood'a Avrupa'nın elit kulüplerinden birinde kalıcı figüre dönüşme fikrini aşılıyor.

Madrid ekibi pazarlıklar sırasında sarı-lacivertlilerin listesindeki diğer isimleri İngiliz oyuncuya iletti.

Fenerbahçe'nin Malcom ve Luiz Henrique gibi isimlerle görüştüğünü hatırlatan yöneticiler oyuncu üzerinde psikolojik baskı kurmaya çalışıyor. Geçmişte Getafe formasıyla başarılı bir dönem geçiren yetenekli isim Madrid'e geri dönmek istiyor.

MARSİLYA İSPANYOL EKİBİNE YAKIN

Transferin bonservis ayağında zorlu pazarlıklar sürüyor. Marsilya yönetimi Atletico Madrid'in teklif ettiği mali şartları kendi kasası için daha kazançlı buldu.

İspanyol kulübü Fransız ekibine kırk beş milyon avro net bonservis ve beş milyon avroluk başarı primi önerdi.

Fenerbahçe'nin resmi teklifi kırk milyon avro garanti ücret ve çeşitli ek ödemelerden oluşuyor. Bu on milyon avroluk fark Fransız kulübünün ibreyi İspanya'ya çevirmesine yetti. Marsilya idarecileri iki takım arasındaki mali yarışı kısa süre içinde sonlandırıp oyuncunun vedasını açıklamayı planlıyor.