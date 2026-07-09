Malatya’da deprem sonrası yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları, milyarlık altyapı ve tarım yatırımlarıyla hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak; DSİ 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz ve DSİ 92. Şube Müdürü Mihraç Yuşan ile bir araya gelerek, kentte süren 29,2 milyar liralık dev projelerin 2026 yılı yatırım programını ve sahadaki son durumunu değerlendirdi. Baraj, gölet, sulama ve içme suyu yatırımlarının Malatya’nın kalkınmasında tarihi bir rol oynadığını belirten Ölmeztoprak, daha sonra çalışmaları yerinde incelemek üzere sahaya indi.

DEPREMDE HASAR GÖREN İÇME SUYU ALTYAPISINA 3,6 MİLYARLIK DEV DOKUNUŞ!

Milletvekili Ölmeztoprak’ın sahadaki ilk durağı, deprem sonrasında içme suyu rehabilitasyon çalışmalarının yürütüldüğü Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi oldu. Yaklaşık 3 milyar 640 milyon lira yatırım bedeline sahip dev altyapı projesinin detaylarını paylaşan Ölmeztoprak, "Çalışmalar kapsamında 78,5 kilometrelik yeni isale hattı yapılıyor. Bunun yanında 14 yeni içme suyu depo inşası sürerken, mevcut 20 depoda da rehabilitasyon gerçekleştiriliyor. Ayrıca proje genelinde 64 vantuz, 67 tahliye, 49 debimetre, 31 vana odası ve 17 branşman imalatı yer alıyor." dedi.

Şantiye mobilizasyonu ve zemin etütlerinin tamamlandığını müjdeleyen Ölmeztoprak, projenin tamamlandığında Malatya’nın içme suyu ihtiyacını uzun yıllar boyunca eksiksiz karşılayacağını vurguladı.

YONCALI PROJESİ İLE ARGUVAN’DA 23 YERLEŞİM YERİ SUYA KAVUŞUYOR

Tarım yatırımları kapsamında Arguvan’daki tarihi Yoncalı Sulama Projesi’ni inceleyen Ölmeztoprak, bu dev hamlenin kent ekonomisine yıllık yaklaşık 1,8 milyar lira doğrudan katkı sunacağını belirtti. Projenin tarımsal üretime büyük bir güç katacağını ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, "Yoncalı Sulama Projesi'nin tamamlanmasıyla 174 bin 650 dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak ve Arguvan'daki 23 yerleşim yerimiz bu projeden faydalanacak. 9 bin 62,5 metre uzunluğundaki isale tünelinde delgi çalışmaları tamamlandı, sulama şebekesindeki imalatlar ise hızla sürüyor." gelinen son aşamayı özetledi.

TARLADA VE BAHÇEDE HASAT MESAİSİ: KAYISI, BUĞDAY VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Yatırım incelemelerinin ardından Arguvan’ın İçmece Mahallesi’nde kayısı üreticileriyle bir araya gelen Ölmeztoprak, hasat çalışmalarına eşlik etti. Kayısının Malatya ekonomisinin temel dinamosu olduğunu ve uluslararası marka değerini artırmak için çalıştıklarını söyleyen Milletvekili, daha sonra Dolaylı Mahallesi’ndeki buğday hasadına katılarak biçerdöver başına geçti.

İçmece’de badem ve dut bahçelerini de ziyaret eden Ölmeztoprak, küresel iklim değişikliğine karşı Malatya tarımında ürün çeşitliliğinin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Üretimin ve üreticinin desteklenmesi kırsal kalkınmanın temel unsurudur. İklim değişikliğinin etkilerine karşı badem ve dut gibi alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması hem üretici gelirlerine hem de bölge ekonomisine ciddi katkılar sunuyor."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KALKINMA VİZYONUYLA SAHADAYIZ"

Malatya’nın yeniden inşa sürecinde altyapı ve tarımın lokomotif görevi gördüğünü belirten Ölmeztoprak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yatırım ve kalkınma vizyonu doğruttusunda şehrimize kazandırılan tüm projeleri yakından takip ediyor, kurumlarımızla tam koordinasyon içinde sahada basılmadık yer bırakmıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.