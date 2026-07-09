Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejilerinin merkezine yerleştiren Türk Telekom, dev yatırımları için rotasını Malatya'ya çevirdi. Şirket, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören ve sürdürülebilirlik performansı en yüksek ilk 25 şirketin bulunduğu BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer almanın gururunu dev güneş enerjisi projeleriyle taçlandırıyor.

MALATYA YEŞİL ENERJİNİN MERKEZİ OLUYOR

Yeni nesil çevreci iletişim teknolojileri ile güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştiren Türk Telekom, GES yatırımlarını Malatya ve Ağrı'da sürdürecek.

Açıklamaya göre, Sivas'ta 1300 dönümlük arazi üzerinde 128 MWp enerji üretim kapasitesiyle üretime başlayan santralin ardından şirket, yatırımlarını Malatya'ya taşıyacak. Türk Telekom, toplam 6 bin dönüm arazi üzerinde 530 MWp seviyesinde kurulu güce sahip üç adet GES’i önümüzdeki yıllarda devreye alarak tam kapasite üretim yapmayı hedefliyor. Malatya'nın da ev sahipliği yapacağı bu dev yatırımlarla yıllık 800 GWh enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ve yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salımının engellenmesi planlanıyor.

KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAŞARISI TESCİLLENDİ

Malatya'yı yenilenebilir enerji üslerinden biri yapmaya hazırlanan şirket, sürdürülebilirlik raporlamalarındaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaşan Türk Telekom; MSCI, S&P Global, LSEG, FTSE4Good ve Sustainalytics gibi dünyanın en prestijli uluslararası endekslerinde ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) odaklı küresel değer oluşturma modelini bir kez daha tescilledi.

“DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin,

“Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna öncülük ederken, teknolojiyi topluma ve çevreye değer katacak, sürdürülebilir geleceğin anahtarı olarak konumlandırıyoruz. BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer almamız; altyapıdan veri merkezlerine, akıllı şehir çözümlerinden yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarımıza kadar tüm iş süreçlerimize yansıttığımız sürdürülebilirlik odaklı vizyonumuzun en somut tescilidir. Güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle Türkiye’nin her köşesinde eşit bir dijital gelecek inşa ederken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla çalışmaya devam edeceğiz”

şeklinde konuştu.