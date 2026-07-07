Piyasalardaki son hareketliliğin ardından serbest piyasada ve kuyumcularda geçerli olan en güncel altın fiyatları adeta netleşti. Son güncellemelere göre, yatırımcının ilk tercihi olan 24 Ayar Gram Altın 6 bin 150 liradan alınırken, 6 bin 370 liradan satışa sunuluyor. Düğün sezonunun gözdesi 22 Ayar Bilezik ise 5 bin 640 lira alış ve 6 bin 90 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Yatırımlık tarafta yoğun ilgi gören 14 Ayar Altın 3 bin 470 liradan alıcı buluyor.

Yastık altı yatırımların vazgeçilmezi olan Çeyrek Altın 9 bin 950 lira alış, 10 bin 420 lira satış seviyesine ulaşırken; Yarım Altın 19 bin 900 liradan alınıp, 20 bin 840 liradan satılıyor. Tasarruf sahiplerinin gözdesi Liralık Altın 39 bin 800 lira alış ve 41 bin 680 lira satış fiyatıyla raflardaki yerini koruyor.

Büyük yatırımcıların radarındaki Ata Lira 40 bin 940 liradan alınırken, 42 bin 870 liradan el değiştiriyor. Piyasanın en yüksek hacimli altınlarından biri olan Cumhuriyet 2.5 ise 99 bin 500 lira alış ve 104 bin 200 liralık satış rakamıyla dikkat çekiyor.

KUYUMCULARDAN YATIRIMCILARA KRİTİK UYARILAR

Sektör temsilcileri, son dönemde özellikle ons tarafındaki gelişmeler ve küresel faiz politikaları nedeniyle piyasada manipülasyonların yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar, gram bazında fiyatların kısa vadeli geri çekilmeler yaşasa da uzun vadede enflasyona karşı en güvenli liman olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Özellikle yaz sezonunun gelmesiyle birlikte düğün yapacak olan vatandaşların, işçilik maliyeti daha az olan ve makas aralığı dar olan 24 ayar külçe altın veya 22 ayar işlenmemiş bilezik alternatiflerine yönelmesi tavsiye ediliyor. Piyasalardaki anlık dalgalanmaları yakından takip eden uzmanlar, elinde nakit TL bulunduranlar için bu seviyelerin kademeli bir alım fırsatı sunabileceğini ifade ediyor.