1987 yılında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından kurulan Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Malatya Tekstilciler ve Konfeksiyoncular Derneği (MATEK-DER) ve Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) iş birliğinde, “ABD Pazarına Eyaletler Bazında Giriş Stratejileri: Fırsatlar ve Tehditler” konulu bir panel düzenleneceği bildirildi.

9 Temmuz 2026 Perşembe günü MTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek organizasyonda, Malatya başta olmak üzere bölge ekonomisinin önde gelen sanayici, ihracatçı, yatırımcı ve iş insanlarının aynı platformda buluşacağı aktarıldı.

Panelin açılış konuşmalarını TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve MATEK-DER Başkanı Mehmet Tüm yapacak. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve ekonomi yazarı Vahap Munyar'ın moderatörlüğünü üstleneceği programda; TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Musa Pınar ve Tayfun Selen, New Jersey Temsilcisi Peter Eyüp Ulu, Tekstil-Hammadde Komite Başkanı Mehmet Durdu Akan, Başkan Başdanışmanı Av. Emine Şahin Karakaşlıoğlu ile dernek üyeleri Zeynep Sönmez İhtiyar ve Av. İlhan Kubilay Geçkil konuşmacı olarak yer alarak katılımcılarla stratejik bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

EYALET BAZINDA FIRSATLAR VE SEKTÖREL ANALİZLER

Geniş bir vizyonla kurgulanan program kapsamında; ABD'nin farklı eyaletlerindeki yatırım ve ticaret fırsatları, sektörel avantajlar, yatırım teşvikleri, şirket kuruluş süreçleri ve hukuki altyapı kapsamlı şekilde ele alınacak. Ayrıca küresel ticarette öne çıkan riskler, lojistik olanaklar ve ABD pazarına giriş stratejileri uzman isimler tarafından değerlendirilecek.

Panelde ayrıca üretim, tekstil, gıda, tarım, makine, otomotiv yan sanayi, teknoloji, enerji, lojistik, hizmet ve dış ticaret sektörlerine ilişkin güncel veriler, pazar analizleri ve yatırım fırsatları paylaşılacak. ABD ile ticaretini geliştirmek, yeni pazarlara açılmak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak isteyen sanayiciler için önemli bir platform niteliği taşıyan panelin, bölge ekonomisine yeni ticari bağlantılar ve ihracat fırsatları kazandırması hedefleniyor.