Malatya halkının ve esnafının en çok merak ettiği "Yeni çarşı binaları güvenli mi?" sorusuna teknik bir perspektifle yaklaşan İMO Malatya Temsilcisi Eser Alan, inşaat sürecinde kendilerine gerekli güvenin verilmediğini belirterek Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulundu.

Katılımcılık ve şeffaflık eksikliğinin altını çizen Eser Alan,

"Şu an çarşı merkezindeki yapılar sağlamsa dahi bize bunun güvenini inşaat aşamasında veremediler, Bu yüzden biz Malatya çarşısı için canı gönülden ‘Burada hiçbir sıkıntı yok, her şey uygulanması gerektiği gibi yapılmıştır’ diyemiyoruz. Bu çarşıyı bu memleketin insanları kullanacağı için en azından keşif aşamasında yerel paydaşların sürece dahil edilmesi gerekirdi"

şeklinde konuştu.

FORE KAZIKLAR ÇOK MU GEREKLİYDİ?

Çarşı zemininde uygulanan ve kamuoyunda sıkça tartışılan fore kazık çalışmaları ile temeldeki su yalıtımı risklerine de değinen Alan, mühendislik açısından her zemine bina yapılabileceğini ancak izlenen yöntemin soru işaretleri barındırdığını söyledi:

"Zeminin gevşek olduğu, yapıyı ayakta tutamayacak kadar sağlam olmayan zeminlerde fore kazıkları uyguluyoruz. Ama fore kazıklar Malatya çarşısı için çok mu gerekliydi, o da ayrı bir soru işareti. Fore kazık olmasaydı dahi temellerin altından gelecek su, izolasyonu iyi sağlanmadıysa temellere de zarar verecek. Temel betonuna, temel donatısına da zarar verecek. Yani ‘Fore kazık olmasaydı sorun kalmazdı’ demek olmaz ama fore kazıkla beraber hani suyun yönünü de değiştirmiş oluyoruz. İnşaat mühendisleri olarak hiçbir yerde, hiçbir şekilde yapı yapılamaz diye bir koşulumuz yok. Her zemine her yapı yapılır. Biz bunu eleştirmiyoruz."

ORTAK AKIL OLSAYDI BU SORUNLAR YAŞANMAZDI

Yeni çarşı projesinin fiziki olarak tamamlanmaya yaklaşmasına rağmen otopark, dar yollar ve yeşil alan azlığı gibi yapısal sorunlarla karşı karşıya kalındığını söyleyen Alan,

"Yerel paydaşları sürecin içine katıp bu şekilde çalışmalara başlansaydı, Mimarlar Odası'nın da fikirlerini alıp devam etmiş olsalardı bugün eleştirdiğimiz bu görüntüler karşımıza çıkmazdı. Biz şu an yavaş yavaş çarşının içine giriyoruz ama yeşil alan yetersizliği, otopark yetersizliği, büyük araçların girip çıkması anlamındaki dar yollar gibi birçok eleştiri var. Bunların önüne geçmek bu saatten sonra zor ama projeden başından itibaren yerel paydaşlar sürece dahil edilmiş olsaydı muhtemelen çok daha farklı bir çarşı olurdu"

açıklamasında bulundu.