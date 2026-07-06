Oto elektrik ve bakım onarım uzmanı olarak bölgede tanınan Levent Karakulak, rutin kontrollerin aksatılmasının veya sistemin uzun süre atıl bırakılmasının radyatör çapaklanması ve benzeri ağır hasarlara zemin hazırladığını belirtti. Sektör temsilcilerine göre, zamanında değiştirilmeyen polen filtresi ve yenilenmeyen klima gazı, bütçelerde onarılamaz gedikler açabiliyor.

Müşteri Eren Yıldız'ın Zorlu Usta Arayışı

Soğutma mekanizmasında meydana gelen küçük bir ihmalin nasıl devasa bir soruna dönüştüğünü otomobil sahibi Eren Yıldız bizzat deneyimledi. Arızayı çözmek için şehir şehir gezmek zorunda kaldığını belirten Yıldız, yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirdi: "Geçmişte aracımın klimasıyla ilgili çok ciddi bir sorun yaşamıştım. Çözüm bulabilmek adına Malatya sanayisinin tamamını ve Elazığ'ı gezdim ancak iki şehirde de arızayı giderebilecek bir usta bulamadım. Daha sonra bir tanıdığımın tavsiyesiyle bu işletmeye geldim ve sorunun çözüldüğünü gördüm. Zamanında aracımın klimasıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşamıştım. Sorunun çözümü için Malatya sanayisinin tamamını ve Elazığ'ı gezdim. Ancak iki şehirde de aracımın sorununu çözebilecek bir usta bulamadım. Daha sonra bir dostumuzun tavsiyesi üzerine buraya geldim ve kimsenin yapamadığı ustalığı burada gördüm. Genel olarak sektörde yoğun bir mesai var, Türkiye'nin her yerinde, Malatya’da da Elazığ'da da durum aynı. Klima bakımı özellikle yaz aylarında çok önemlidir. Bu durum hem araç içi konfor hem de aracın mekanik sağlığı için kritik bir önem arz ediyor. Çünkü klima bakımları ve klima suyu eksik bırakıldığı zaman, bu ihmal araçta küçük bir sorunu çok büyük bir probleme dönüştürebilir. Bir aracın klima bakımını düzgün yaptırmazsanız, o aracın sonu ya araba mezarlığında ya da sanayide biter. Sürücülerin bunları düşünerek hareket etmesi gerekir"

Kullanılmayan Sistem İflas Ediyor

Klimaların LPG sistemlerinden farklı dinamiklere sahip olduğunu vurgulayan usta Levent Karakulak, gazın dolanım yapmamasının zararlarını anlatarak, "Yazın belli başlı problemlerimizden biri klima soğutmasıdır. Klimanın bakımlarını ve gazını zamanında değiştirmediğimiz, sistemi de aktif kullanmadığımız takdirde araçta daha büyük problemler oluşabilir. Klima sistemi ve klima gazı, araçta kullanılan LPG gibi değildir. Klimayı kullanmadığımız takdirde klima gazının daha erken eksilmesi ve özelliğini yitirmesi gibi bir durum söz konusudur. Kullanıcılarımızın doğru bildiği bir yanlış var; klimayı aslında sürekli kullanmak gerekir." şeklinde konuştu.

2 Bin Lira ve 50 Bin Lira Arasındaki İnce Çizgi

Karakulak, kompresör kilitlenmesi gibi arızaların kalorifer motorunu da bozabileceğini ekleyerek maliyetleri şu şekilde kıyasladı: "Klimayı çalıştırmadığımız takdirde klima gazı sistemde dolanamaz. Bu durum hem soğutma özelliğinin çok erken yitirilmesine neden olur hem de klimaya daha fazla zarar verir. Klima sistemi yağsız kaldığı için kompresörün kilitlenmesi ya da radyatörün çapaklanması gibi sorunlar söz konusu olur. Bu durumlarda da şu an minimum 50 bin lira gibi bir masraf çıkabilmektedir. Düzgün ve rutin bir şekilde bakımlarımızı yaptırdığımız takdirde çıkabilecek maksimum masrafımız ise 2 bin liradır. Bakımların yapılmaması, polen filtresinin değişmemesi durumunda kalorifer motorunun bozulmasına bağlı olarak en düşük maliyet 50 bin lira şeklinde yansımaktadır.”