Açıklanan güncel verilere göre, Malatya’da bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden "bebek ölüm hızı" grafiğinde çarpıcı bir değişim kaydedildi. Kentte son yıllarda yaşanan olağanüstü sürecin yansımalarını barındıran istatistikler, sağlık göstergelerinde yeniden bir toparlanma dönemine girildiğini ortaya koydu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden "bebek ölüm hızı" grafiği, deprem yılı olan 2023'te tarihi bir zirve yaptı.

YILLARA GÖRE BEBEK ÖLÜM HIZI (BİNDE)

Malatya’nın son 4 yıllık bebek ölüm hızı incelendiğinde, yıllara göre ortaya çıkan seyir şu şekilde gerçekleşti:

2022 yılı: Kentte bebek ölüm hızı binde 7 seviyesinde seyrediyordu.

2023 yılı: 6 Şubat felaketinin ardından hastanelerin hasar görmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin aksaması, temiz suya erişim sıkıntıları ve çadır/konteyner kentlerdeki zorlu kış şartları nedeniyle bu oran keskin bir sıçramayla binde 11,6’ya fırladı.

2024 yılı: Alınan tedbirler ve sağlık altyapısındaki toparlanmayla birlikte oran yeniden tek haneli rakamlara düşerek binde 9,8 olarak kayıtlara geçti.

2025 yılı: Düşüş eğilimini sürdüren Malatya, binde 7,7 seviyesine kadar gerileyerek afet öncesi dönemin normalize olmuş oranlarına yaklaşmayı başardı.

BÜYÜK AFETLERİN ETKİSİ

TÜİK’in paylaştığı bu çarpıcı veriler, büyük afetlerin toplumsal sağlık üzerindeki dolaylı ve yıkıcı etkilerini bir kez daha kanıtladı. Malatya’da deprem yılında binde 11,6’ya kadar yükselen bebek ölüm hızının, yürütülen yoğun iyileştirme çalışmaları ve barınma koşullarının düzelmesiyle binde 7,7’ye kadar gerilemesi, şehirde hayatın ve sağlık sisteminin yeniden ayağa kalktığının en somut göstergesi oldu.