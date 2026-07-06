Malatya’nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Elbistan yönüne seyreden Nebi Çevik idaresindeki 06 HH 087 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen 44 AIC 536 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta hasar oluşurken, otomobiller adeta hurdaya döndü.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan 2’si çocuk toplam 5 yaralı, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.