Şehrin zemin yapısı ve başlatılan dev inşaat projeleri yatırımcıların rotasını bütünüyle değiştirdi. Uzun süredir devam eden yüksek kredi faizi baskısı Halkbank öncülüğünde devreye alınan özel konut finansmanı destekleriyle aşıldı. Piyasaya giren sıcak nakit, sağlam zeminli bölgelerdeki satışları hızlandırdı.

YEŞİLYURT VE BATTALGAZİ İLÇELERİNDE YENİ ROTA

Kentin sosyo-ekonomik açıdan en gelişmiş bölgesi Yeşilyurt yatırım ivmesinde ilk sırayı alıyor. Bostanbaşı, Tecde ve Çilesiz mahalleleri modern projeleri ve güçlü altyapıları sayesinde oturum amaçlı alımlarda en hızlı değer kazanan yerleşim yerlerine dönüştü. Malatya'nın vitrini olarak bilinen Fahri Kayahan Bulvarı'nda boş arsa stokunun erimesi mevcut yapıların piyasa değerini en üst seviyeye taşıdı.

Merkezden uzaklaşmak istemeyen alıcılar Battalgazi ilçesindeki Çamurlu bölgesine yöneliyor. Yatırımcılar bu hatta ağırlıklı olarak sağlam zemin üzerine inşa edilen güncel projeleri tercih ediyor.

ARSA PİYASASINDA KAMU PROJELERİ BELİRLEYİCİ OLDU

Arazi alım satımlarındaki en büyük hareketlilik devlet eliyle yürütülen toplu konut alanlarının çevresinde yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Yeşilyurt'a bağlı İkizce bölgesinde yoğunlaşan TOKİ inşaları plansız alanları hızla değerli imar parsellerine dönüştürüyor.

Bölgedeki taban fiyatları kamu satışları belirliyor.

TOKİ'nin İkizce'de satışa sunduğu üç yüz metrekarelik standart konut arsalarının başlangıç bedeli 2 milyon 124 bin liradan işlem görüyor.

Battalgazi'deki Bulguru ve Karaköy mahalleleri devletin hazırladığı altyapı güvencesiyle uzun vadeli yatırımcıları çekiyor. Gecekondu önleme bölgesi ilan edilen bu aks barındırdığı hazır arsalarla güvenli liman vasfı taşıyor.