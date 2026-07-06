Malatya’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kale uygulama noktasında düzenlenen operasyonda, narkotik köpeğinin dikkati uyuşturucu maddeyi ele verdi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen ortak operasyonda, şüphe üzerine durdurulan bir araç narkotik dedektör köpeğiyle arandı.

Arama sırasında aracın ön göğüs kısmına tepki veren narkotik köpeği, ekipleri gizli bölmeye yönlendirdi. Bunun üzerine aracın ön konsolu sökülerek detaylı inceleme yapıldı. Yapılan kontrolde, özel olarak hazırlanmış gizli bölmeye saklanmış 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.