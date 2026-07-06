Malatya'da vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Valilik koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından 2026 yılının ilk altı ayında suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, tüm alanlarda kararlılıkla devam etti.

2025 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanan güvenlik ve asayiş verileri şöyle oldu:

TERÖRLE MÜCADELE

“Toplamda 37 operasyon düzenlenmiş, 86 şahıs gözaltına alınmış, 22 şahıs tutuklanmıştır. 2025 yılı ile karşılaştırıldığında; operasyon sayısı 40'tan 37'ye düşerek yüzde 7,5 azalmıştır. Gözaltı sayısı 48'den 86'ya çıkarak yüzde 79 artmıştır. Tutuklu sayısı 9'dan 22'ye çıkarak yüzde 144 artmıştır.”

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE

“Toplamda; 9 operasyon 14 organizatör yakalanmış, 2 tutuklama 705 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 2025 yılına göre; operasyon sayısı 37'den 9'a düşerek yüzde 75 azalmıştır. Yakalanan organizatör sayısı 53'ten 14'e düşerek yüzde 73 azalmıştır. Tutuklanan organizatör sayısı 9'dan 2'ye düşerek yüzde 77 azalmıştır.”

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE

“Toplamda 1.264 operasyon 1.606 gözaltı, 298 tutuklama uygulanmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler: 19.965 gram Metamfetamin, 436.193 adet Sentetik Ecza, 16.061 gram Sentetik Kannabinoid, 2.558 adet Ecstasy, 16.516 gram Esrar, 28 gram Skunk, 6 adet Captagon, 419 kök Kenevir, 124 gram Kokain, 2 gram Afyon Sakızı, 3.192 gram Sentetik Kannabinoid Hammaddesi.

2025 yılına göre operasyon sayısı yüzde 7 artmıştır. Gözaltı sayısı yüzde 13,8 artmıştır. Tutuklu sayısı yüzde 1,7 artmıştır. Metamfetamin yüzde 11,7 azalmıştır. Sentetik Ecza yüzde 131 artmıştır. Sentetik Kannabinoid yüzde 246 artmıştır. Ecstasy yüzde 15,7 artmıştır. Esrar yüzde 19,9 artmıştır.”

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

“Ele geçirilen malzemeler: 34 tabanca, 16 tüfek, 2.029 fişek, 3 kurusıkı tabanca… 2025 yılına göre operasyon sayısı yüzde 81 artmıştır. Gözaltı sayısı yüzde 64 azalmıştır. Tutuklu sayısı yüzde 83 azalmıştır. Tabanca sayısı yüzde 8 azalmıştır. Tüfek sayısı yüzde 60 artmıştır, Fişek sayısı yüzde 76 artmıştır.”

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

“Toplamda 86 operasyon 133 gözaltı 6 tutuklama… Ele geçirilen malzemeler: 1.964 kg tütün, 1.186.060 adet makaron, 1.616 adet muhtelif emtia, 313 adet tarihi eser/sikke, 3.230 paket sigara, 51 cep telefonu, 1.197 litre alkollü içki , 1.920 adet sigara kağıdı… Önlenen vergi kaybı: 3,2 milyon TL

2025 yılına göre operasyon sayısı yüzde 16 azalmıştır. Gözaltı sayısı yüzde 10 artmıştır. Ele geçirilen tütün yüzde 64 azalmıştır. Makaron yüzde 85 azalmıştır. Muhtelif emtia yüzde 41 azalmıştır. Tarihi eser/sikke yüzde 34 azalmıştır.”

ASAYİŞ SUÇLARI

“2026 yılının ilk altı ayında; 11.732 asayiş olayı meydana gelmiştir. 1.029 şahıs gözaltına alınmıştır. 355 şahıs tutuklanmıştır. 2025 yılına göre olay sayısı yüzde 4,2 azalmıştır. Gözaltı sayısı yüzde 20 azalmıştır. Tutuklu sayısı yüzde 22 azalmıştır.”

MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

“2025 yılına göre evden hırsızlık 143'ten 147'ye yükselmiştir. Dolandırıcılık 860'tan 785'e düşerek yüzde 8,7 azalmıştır. İş yeri ve kurumdan hırsızlık 106’dan 54’e düşerek yüzde 49 azalmıştır. Motosiklet hırsızlığı 24’ten 10’a düşerek yüzde 58 azalmıştır. Otodan hırsızlık 26’dan 20’ye düşerek yüzde 23 azalmıştır. Kapkaç olayı 1'den 0'a düşerek yüzde 100 azalmıştır. Oto hırsızlığı 12’den 8’e düşerek yüzde 33,3 azalmıştır. Yağma (gasp) olayları 29'dan 35'e yükselerek yüzde 20,6 artmıştır.”

KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

“2025 yılına göre konut dokunulmazlığını ihlal 30’dan 32’ye artarak, 2 olay artmıştır. Hakaret 370’den 350’ye azalarak, yüzde 5,4 azalmıştır. Tehdit 934’ten 955’e artarak, yüzde 2,2 artmıştır. Kasten öldürme 8’den 6’ya azalarak, yüzde 25 azalmıştır. Kasten yaralama olaylarında önemli değişiklik yaşanmamıştır, 1516 ‘dan 1512’ye azalarak, (yüzde 0,2 azalma). Cinsel saldırı 27’den 26’ya azalarak, yüzde 3,7 azalmıştır. Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma 170’den 186’ya artarak yüzde 9 artmıştır. Cinsel taciz 43’den 30’a azalarak, yüzde 30 azalmıştır.”

ARANAN ŞAHISLAR

“2026 yılının ilk altı ayında 1.068 kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanmıştır. 2.204 ifadeye yönelik/para cezası/tazyik hapsi kapsamında aranan şahıs yakalanmıştır. Toplam 3.272 aranan şahıs yakalanmıştır.

2025 yılına göre kesinleşmiş hapis cezasıyla arananların yakalanması yüzde 2,9 azalmıştır. İfade ve para cezası nedeniyle arananların yakalanması yüzde 23,7 azalmıştır. Toplam yakalanan aranan şahıs sayısı yüzde 18 azalmıştır.”

SİBER SUÇLAR

“2026 yılında; 1.946 terör iltisaklı sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılmıştır. 3.473 sosyal medya hesabı incelenmiştir. 1.016 şahıs tespit edilmiştir. 2025 yılına göre terör iltisaklı hesap incelemesi yüzde 30,7 artmıştır. İncelenen toplam sosyal medya hesabı yüzde 0,7 azalmıştır. Tespit edilen şahıs sayısı yüzde 71 artmıştır.”

TRAFİK DENETİMLERİ

“2026 yılı itibarıyla Malatya'da; 255.905 tescilli araç, 25.598 tescilli motosiklet bulunmaktadır. İlk altı ayda 884.981 araç denetlenmiştir. 150.500 sürücüye cezai işlem uygulanmıştır. 8.150 okul servisi denetlenmiştir, 1.329 okul servisine cezai işlem uygulanmıştır. 2025 yılına göre denetlenen araç sayısı yüzde 7,5 artmıştır. Cezai işlem uygulanan sürücü sayısı yüzde 3,1 azalmıştır. Denetlenen okul servisi yüzde 3 artmıştır. Cezai işlem uygulanan okul servisi yüzde 2,2 azalmıştır.”

TRAFİK KAZALARI

“2025 yılına göre ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı 1.090'dan 1.010'a düşerek yüzde 7,3 azalmıştır. Ölümlü kaza sayısı 13'ten 9'a düşerek yüzde 30,7 azalmıştır. Yaralanmalı kaza sayısı 1077’den 1001’e azalarak, yüzde 7 azalmıştır. Kaza yerindeki can kaybı 15’den 13’e azalarak, yüzde 13,3 azalmıştır. Hastanede hayatını kaybedenlerin sayısı 22'den 5'e azalarak, yüzde 77 azalmıştır. Yaralı sayısı 1673’ten 1586 ‘ya azalarak, yüzde 5,2 azalmıştır. Kaza yerindeki yaya ölümleri 2'den 3'e yükselmiştir.”

GÜVENLİ OKULLAR PROJESİ (01 OCAK – 30 HAZİRAN 2026)

“Kontrol edilen okul/yurt sayısı: 6.246 Okul çevrelerinde kontrol edilen işyeri sayısı: 9.033. Kontrol edilen park, bahçe ve metruk bina sayısı: 26.576. GBT yapılan şahıs sayısı: 29.098. Görev yapan ekip sayısı: 4.908. Görev yapan personel sayısı: 9.396. Kontrol edilen araç sayısı: 18.548. Denetlenen okul servisi: 8.150. Cezai işlem uygulanan okul servisi: 1.329. Uygulanan toplam idari para cezası: 2.133.194 TL.”