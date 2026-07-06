Malatya’nın Akçadağ ilçesinde geçen yıl evinde bıçakla yaralanmış halde bulunmasının ardından yaşamını yitiren 25 yaşındaki Emine Kolay’ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması, Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmezken, genç kadının yakınları adliye önünde adalet çağrısı yaptı.

TUTUKLU EŞ KENDİNİ SAVUNDU: "KARIMI SEVİYORDUM"

Olay nedeniyle tutuklu bulunan eşi Yusuf Kolay, mahkemedeki savunmasında eşini öldürmediğini öne sürdü. Olay günü taziyeye gitmek üzere evden ayrılacakları sırada eşinin kendisini telefonla çağırdığını anlatan Kolay, eve döndüğünde Emine Kolay’ı mutfakta yaralı halde bulduğunu, sırtına alarak otomobile taşıdığını ve hastaneye götürdüğünü söyledi. Tahliye ve beraatini talep eden sanık, eşini sevdiğini ve ona zarar vermesinin mümkün olmadığını savundu.

Tutuksuz yargılanan anne M. K. ile amca Y. K.'de üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

ACILI KIZ KARDEŞ: "ABLAM BASKI VE TEHDİT GÖRÜYORDU"

Duruşmada söz alan Emine Kolay’ın kız kardeşi Medine Yahşi ise aile içerisinde uzun süredir yaşanan sorunları anlatarak, ablasının kayınvalidesi tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Yahşi, “Ablam yaşadığı baskıları bana anlatıyordu. Bugün burada tek isteğimiz adaletin sağlanmasıdır.” dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki teknik incelemelerin tamamlanması amacıyla sanık Y. K. ile annesi M. K.'nin ses örneklerinin alınmasına karar verdi. Olayın meydana geliş şeklinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’na gönderilmesine hükmeden heyet, tutuklu sanık Y. K.'nın tutukluluk halinin devamına, diğer iki sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise sürdürülmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

AVUKAT MAHMUT SEVİNDİ: "BU OLAY İNTİHAR VEYA KAZA OLAMAZ"

Duruşmanın ardından açıklama yapan müşteki avukatı Mahmut Sevindi, olayın intihar ya da kaza olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak dosyada önemli deliller bulunduğunu ifade etti. Sevindi, soruşturma sürecinde elde edilen bulguların olayın basit bir şekilde açıklanamayacağını ortaya koyduğunu belirterek, özellikle adli tıp raporları, olay yeri inceleme tutanakları ve tanık beyanlarının birlikte değerlendirildiğinde ciddi şüpheler doğurduğunu dile getirdi. Dosyada yer alan teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından gerçeğin daha net bir şekilde ortaya çıkacağına inandıklarını söyleyen Sevindi, “Biz bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Müvekkillerimizin tek beklentisi adaletin yerini bulmasıdır. Hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, tüm deliller titizlikle incelenmeli ve sorumlular hak ettikleri cezayı almalıdır.” ifadelerini kullandı.

Adliye önünde gözyaşları içinde konuşan Medine Yahşi ise, “Kardeşim artık geri gelmeyecek. Tek isteğimiz suçluların hak ettikleri cezayı alması. Asel annesiz büyümesin diye mücadele ettik ama başaramadık. Şimdi kardeşimin kanının yerde kalmamasını istiyoruz.” sözleriyle adalet çağrısını yineledi.