Malatya'da ebediyete irtihal eden vatandaşlarımızın yaşları, taziye adresleri ve defin yerleri kamuoyuyla paylaşıldı. Şehir Mezarlığı başta olmak üzere Yeşilyurt, Battalgazi, Darende, Kale ve Pütürge ilçelerindeki mahalle mezarlıklarında defin işlemleri gerçekleştirilen vatandaşlarımız için aileleri belirlenen adreslerde taziyeleri kabul ediyor.

İşte vefat eden vatandaşlarımızın isimleri ve defin bilgileri:

Hurşit Demirci (67)

Taziye Adresi: İnönü Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Emine Kama (85)

Taziye Adresi: Bostanbaşı Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Faik Kenç (63)

Taziye Adresi: İskender Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Şahide Ertaş (57)

Taziye Adresi: Şehit Fevzi Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Ayşe Turan (61)

Taziye Adresi: Ataköy Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Asım Tomo (26)

Taziye Adresi: Alacakapı Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Alibaba Mezarlığı (Battalgazi)

Mücevher Amanat (98)

Taziye Adresi: Tepecik Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Tepecik Mh. Mezarlığı

Suat Kömürkara (42)

Taziye Adresi: Banazı Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Banazı Mh. Mezarlığı

Ramazan Gündüz (86)

Taziye Adresi: Pütürge / Malatya

Defin Yeri: Pütürge Mezarlığı

Kazım Kayaduman (68)

Taziye Adresi: Salkımlı Mh. Kale / Malatya

Defin Yeri: Salkımlı Mh. Mezarlığı

Mustafa Koçkan (54)

Taziye Adresi: Karabayır Mh. Darende / Malatya

Defin Yeri: Karabayır Mh. Mezarlığı

Ayşe Koçkan (53)

Taziye Adresi: Karabayır Mh. Darende / Malatya

Defin Yeri: Karabayır Mh. Mezarlığı

Duygu Ecrin Koçkan (15)

Taziye Adresi: Karabayır Mh. Darende / Malatya

Defin Yeri: Karabayır Mh. Mezarlığı

Malatya genelinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; geride kalan kederli ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Cenaze ve taziye süreçlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, güncel vefat bilgileri Mezarlıklar Müdürlüğü'nün günlük duyuruları üzerinden takip edilebilir.