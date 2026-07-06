Malatya'da ebediyete irtihal eden vatandaşlarımızın yaşları, taziye adresleri ve defin yerleri kamuoyuyla paylaşıldı. Şehir Mezarlığı başta olmak üzere Yeşilyurt, Battalgazi, Darende, Kale ve Pütürge ilçelerindeki mahalle mezarlıklarında defin işlemleri gerçekleştirilen vatandaşlarımız için aileleri belirlenen adreslerde taziyeleri kabul ediyor.
İşte vefat eden vatandaşlarımızın isimleri ve defin bilgileri:
Hurşit Demirci (67)
Taziye Adresi: İnönü Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Emine Kama (85)
Taziye Adresi: Bostanbaşı Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Faik Kenç (63)
Taziye Adresi: İskender Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Şahide Ertaş (57)
Taziye Adresi: Şehit Fevzi Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Ayşe Turan (61)
Taziye Adresi: Ataköy Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Asım Tomo (26)
Taziye Adresi: Alacakapı Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Alibaba Mezarlığı (Battalgazi)
Mücevher Amanat (98)
Taziye Adresi: Tepecik Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Tepecik Mh. Mezarlığı
Suat Kömürkara (42)
Taziye Adresi: Banazı Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Banazı Mh. Mezarlığı
Ramazan Gündüz (86)
Taziye Adresi: Pütürge / Malatya
Defin Yeri: Pütürge Mezarlığı
Kazım Kayaduman (68)
Taziye Adresi: Salkımlı Mh. Kale / Malatya
Defin Yeri: Salkımlı Mh. Mezarlığı
Mustafa Koçkan (54)
Taziye Adresi: Karabayır Mh. Darende / Malatya
Defin Yeri: Karabayır Mh. Mezarlığı
Ayşe Koçkan (53)
Taziye Adresi: Karabayır Mh. Darende / Malatya
Defin Yeri: Karabayır Mh. Mezarlığı
Duygu Ecrin Koçkan (15)
Taziye Adresi: Karabayır Mh. Darende / Malatya
Defin Yeri: Karabayır Mh. Mezarlığı
Malatya genelinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; geride kalan kederli ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Cenaze ve taziye süreçlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, güncel vefat bilgileri Mezarlıklar Müdürlüğü'nün günlük duyuruları üzerinden takip edilebilir.