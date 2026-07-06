Malatya’da hem işletme ekiplerinin hem de müteahhit firmaların sahada olacağı çalışmalar nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesinti saatlerine karşı tedbirli olması gerekiyor.

İşte ilçe ilçe, tam liste elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler:

YEŞİLYURT İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:30 - 14:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Etkilenen Mahalleler: Kozluk, Üçgöze, Aşağıköy, Ortaköy, Öncü, Salkonak.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Cevatpaşa Mahallesi.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni: İşletme Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Cevatpaşa, Cumhuriyet, Dilek, Topsöğüt, Kendirli, Samanköy, Tepeköy, Yakınca.

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Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Etkilenen Mahalleler: Yaka, Şahnahan, Bindal, Karahan, Özal, Çayırköy, Kuyulu.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Salköprü.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Duruldu, Fatih, Çayırköy, İkizce, Kuşdoğan.

YAZIHAN İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni: İşletme Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Sürür.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Etkilenen Mahalleler: Durucasu, Bereketli, Kömüşhan, Sürür.

BATTALGAZİ İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Zafer Mahallesi.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Bulgurlu Mahallesi.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Yatırım Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Selçuklu, Tandoğan, Bahri, Merdivenler, Meydancık.

AKÇADAĞ İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Etkilenen Mahalleler: Taşevler, Doğu, Bahri, Aydınlar, Gölpınar, Eğin, Yağmurlu.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Doğantepe, Esenbey, Taşolar.

DOĞANŞEHİR İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Dedeyazı, Karaterzi, Gövde.

ARAPGİR İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Alıçlı, Eskiarapgir, Yazılı.

PÜTÜRGE İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Bakımlı, Örmeli, Şiro Taraksu.

KALE İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Etkilenen Mahalleler: Kıyıcak, Darıpınar.

DARENDE İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Ilıca, Çınar, Gökçeören, Mollauşağı, Şendere, Uzunhasan.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Başdirek.

Planlanan elektrik kesintileri, şebeke çalışmalarının gidişatına göre belirtilen saatlerden daha erken veya geç sona erebilir. Elektrikle çalışan hassas cihazlarınızın zarar görmemesi adına, kesinti başlamadan önce fişlerin çekilmesi önemle tavsiye edilir.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ