Malatya’da hem işletme ekiplerinin hem de müteahhit firmaların sahada olacağı çalışmalar nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesinti saatlerine karşı tedbirli olması gerekiyor.
İşte ilçe ilçe, tam liste elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler:
YEŞİLYURT İLÇESİ
Kesinti Saatleri: 09:30 - 14:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Etkilenen Mahalleler: Kozluk, Üçgöze, Aşağıköy, Ortaköy, Öncü, Salkonak.
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Cevatpaşa Mahallesi.
Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni: İşletme Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Cevatpaşa, Cumhuriyet, Dilek, Topsöğüt, Kendirli, Samanköy, Tepeköy, Yakınca.
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Etkilenen Mahalleler: Yaka, Şahnahan, Bindal, Karahan, Özal, Çayırköy, Kuyulu.
Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Salköprü.
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Duruldu, Fatih, Çayırköy, İkizce, Kuşdoğan.
YAZIHAN İLÇESİ
Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni: İşletme Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Sürür.
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Etkilenen Mahalleler: Durucasu, Bereketli, Kömüşhan, Sürür.
BATTALGAZİ İLÇESİ
Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Zafer Mahallesi.
Kesinti Saatleri: 09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Bulgurlu Mahallesi.
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Yatırım Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Selçuklu, Tandoğan, Bahri, Merdivenler, Meydancık.
AKÇADAĞ İLÇESİ
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Etkilenen Mahalleler: Taşevler, Doğu, Bahri, Aydınlar, Gölpınar, Eğin, Yağmurlu.
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Doğantepe, Esenbey, Taşolar.
DOĞANŞEHİR İLÇESİ
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Dedeyazı, Karaterzi, Gövde.
ARAPGİR İLÇESİ
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Alıçlı, Eskiarapgir, Yazılı.
PÜTÜRGE İLÇESİ
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Bakımlı, Örmeli, Şiro Taraksu.
KALE İLÇESİ
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Etkilenen Mahalleler: Kıyıcak, Darıpınar.
DARENDE İLÇESİ
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Ilıca, Çınar, Gökçeören, Mollauşağı, Şendere, Uzunhasan.
Kesinti Saatleri: 09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Etkilenen Mahalleler: Başdirek.
Planlanan elektrik kesintileri, şebeke çalışmalarının gidişatına göre belirtilen saatlerden daha erken veya geç sona erebilir. Elektrikle çalışan hassas cihazlarınızın zarar görmemesi adına, kesinti başlamadan önce fişlerin çekilmesi önemle tavsiye edilir.