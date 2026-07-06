Malatya’da hem işletme ekiplerinin hem de müteahhit firmaların sahada olacağı çalışmalar nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesinti saatlerine karşı tedbirli olması gerekiyor.

İşte ilçe ilçe, tam liste elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler:

YEŞİLYURT İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:30 - 14:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Etkilenen Mahalleler: Kozluk, Üçgöze, Aşağıköy, Ortaköy, Öncü, Salkonak.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Çalışması

Etkilenen Mahalleler: Cevatpaşa Mahallesi.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni: İşletme Çalışması

Etkilenen Mahalleler: Cevatpaşa, Cumhuriyet, Dilek, Topsöğüt, Kendirli, Samanköy, Tepeköy, Yakınca.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Etkilenen Mahalleler: Yaka, Şahnahan, Bindal, Karahan, Özal, Çayırköy, Kuyulu.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Etkilenen Mahalleler: Salköprü.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Etkilenen Mahalleler: Duruldu, Fatih, Çayırköy, İkizce, Kuşdoğan.

YAZIHAN İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni: İşletme Çalışması

Etkilenen Mahalleler: Sürür.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Etkilenen Mahalleler: Durucasu, Bereketli, Kömüşhan, Sürür.

BATTALGAZİ İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Etkilenen Mahalleler: Zafer Mahallesi.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Etkilenen Mahalleler: Bulgurlu Mahallesi.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Mahalleler: Selçuklu, Tandoğan, Bahri, Merdivenler, Meydancık.

AKÇADAĞ İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Etkilenen Mahalleler: Taşevler, Doğu, Bahri, Aydınlar, Gölpınar, Eğin, Yağmurlu.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Etkilenen Mahalleler: Doğantepe, Esenbey, Taşolar.

DOĞANŞEHİR İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Etkilenen Mahalleler: Dedeyazı, Karaterzi, Gövde.

ARAPGİR İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Etkilenen Mahalleler: Alıçlı, Eskiarapgir, Yazılı.

PÜTÜRGE İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Etkilenen Mahalleler: Bakımlı, Örmeli, Şiro Taraksu.

KALE İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Etkilenen Mahalleler: Kıyıcak, Darıpınar.

DARENDE İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Etkilenen Mahalleler: Ilıca, Çınar, Gökçeören, Mollauşağı, Şendere, Uzunhasan.

Kesinti Saatleri: 09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Etkilenen Mahalleler: Başdirek.

Planlanan elektrik kesintileri, şebeke çalışmalarının gidişatına göre belirtilen saatlerden daha erken veya geç sona erebilir. Elektrikle çalışan hassas cihazlarınızın zarar görmemesi adına, kesinti başlamadan önce fişlerin çekilmesi önemle tavsiye edilir.