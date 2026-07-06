Malatya Eczacılar Odası tarafından paylaşılan güncel verilere göre; bu gece Battalgazi ve Yeşilyurt merkez ilçelerinde 4, Eski Malatya'da ise 1 eczane nöbetçi olarak kapılarını açık tutacak.

İşte sağlığınızı şansa bırakmamanız için mahalle mahalle, cadde cadde Malatya 24 saat açık nöbetçi eczaneler listesi.

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER

Ceren Aydemir Eczanesi

Adres: Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı / Battalgazi

Telefon: 0422 521 66 66

Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!

Göztepe Eczanesi

Adres: Başharık - Miraç Cami Civarı - Simge AVM44 Karşısı - TOKİ Konutları F1 Blok / Battalgazi

Telefon: 0422 311 80 04

Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!

Melike Eczanesi

Adres: Fahri Kayahan Bulvarı Çarşı Market Karşısı, Migros Yanı / Yeşilyurt

Telefon: 0422 502 10 05

Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!

Zambak Eczanesi

Adres: Yeşilyurt Belediye Binası (Eski Sigorta Hastanesi) Arkası, Sosyal Tesislerin 100 metre ilerisinde, Ilıcak Camii Yanı / Yeşilyurt

Telefon: 0507 707 39 71

Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!

ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE

Betül Eczanesi

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar Yolu Opet Devamı / Eski Malatya

Telefon: 0534 342 84 44

Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!