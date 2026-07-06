Malatya Eczacılar Odası tarafından paylaşılan güncel verilere göre; bu gece Battalgazi ve Yeşilyurt merkez ilçelerinde 4, Eski Malatya'da ise 1 eczane nöbetçi olarak kapılarını açık tutacak.
İşte sağlığınızı şansa bırakmamanız için mahalle mahalle, cadde cadde Malatya 24 saat açık nöbetçi eczaneler listesi.
MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER
Ceren Aydemir Eczanesi
Adres: Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı / Battalgazi
Telefon: 0422 521 66 66
Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!
Göztepe Eczanesi
Adres: Başharık - Miraç Cami Civarı - Simge AVM44 Karşısı - TOKİ Konutları F1 Blok / Battalgazi
Telefon: 0422 311 80 04
Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!
Melike Eczanesi
Adres: Fahri Kayahan Bulvarı Çarşı Market Karşısı, Migros Yanı / Yeşilyurt
Telefon: 0422 502 10 05
Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!
Zambak Eczanesi
Adres: Yeşilyurt Belediye Binası (Eski Sigorta Hastanesi) Arkası, Sosyal Tesislerin 100 metre ilerisinde, Ilıcak Camii Yanı / Yeşilyurt
Telefon: 0507 707 39 71
Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!
ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE
Betül Eczanesi
Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar Yolu Opet Devamı / Eski Malatya
Telefon: 0534 342 84 44
Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!