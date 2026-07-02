Malatya Eczacı Odası'ndan alınan son bilgilere göre, 2 Temmuz 2026 tarihinde şehir merkezinde ve Eski Malatya bölgesinde hizmet verecek nöbetçi eczanelerin listesi yayınlandı. Gece boyunca acil reçetelerini ulaştırmak ya da ilaç tedarik etmek isteyen vatandaşların mağdur olmaması adına, merkezde 4, Eski Malatya’da ise 1 eczane 24 saat kesintisiz hizmet verecek. İşte mahalle mahalle, sokak sokak Malatya nöbetçi eczane listesi ve iletişim numaraları...

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER (2 TEMMUZ 2026)

Bilim Eczanesi Adres: Fırat Mah. İndere Cad. No:40 (Aile Sağlığı Merkezi Karşısı) Telefon: 0422 371 44 47 Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!

Nezih Eczanesi Adres: Sıtmapınarı Gözde Hastanesi Acil Karşısı Telefon: 0422 321 44 93 Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!

Özalper Eczanesi Adres: Özalper Mah. Özalper Semt Konağı Karşısı, Rabia Parkı ve Gelgör AVM Aşağısı Telefon: 0422 211 02 02 Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!

Çilesiz Eczanesi Adres: Çilesiz Mah. Elibol Sok. Yeşilyurt Çilesiz Semt Pazarı Altı No: 5/C Telefon: 0422 371 00 10 Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!



ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE (2 TEMMUZ 2026)

Betül Eczanesi Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu Opet Devamı Telefon: 0534 342 84 44 Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!

