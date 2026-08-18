Malatya’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 17 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği çalışmada, Doğu illerinden Malatya’ya uyuşturucu madde getirildiği belirlenen 2 şüpheli takibe alındı.

Malatya’da İki Şüpheli Takibe Alındı

Edinilen bilgilere göre Narkotik ekipleri, Doğu illerinden Malatya’ya yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde getirildiği yönündeki çalışma kapsamında şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda farklı türlerde uyuşturucu ve uyuşturucu üretiminde kullanılabilecek maddeler ele geçirildi.

2 Kilogramdan Fazla Metamfetamin Ele Geçirildi

Polis ekiplerinin aramalarında 2 bin 55 gram metamfetamin ile 2 bin 820 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu yapımında kullanıldığı belirtilen 600 gram kimyasal sıvı da bulundu.

Ele geçirilen maddelere ekipler tarafından el konulurken, operasyonun uyuşturucu sevkiyatına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonun hedefinde bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.