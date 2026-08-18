Finans piyasalarındaki son ayarlamalar, risksiz yatırım peşinde koşan vatandaşların karşısına hiç beklemedikleri kadar cezbedici getiri tabloları çıkardı.

Kayısıdan Gelen Kazanç Bankada Büyüyor

Malatya'da zorlu geçen süreçlerin ardından toparlanmaya çalışan halk, ticaretten ya da dünyaca ünlü kayısı hasadından elde ettiği geliri artık çok daha temkinli değerlendiriyor. Depremin izlerini silmeye çalışan şehirde kimse elindeki son kuruşu büyük risklere atmak niyetinde değil. Yeni bir işyeri açmanın veya inşaata girmenin maliyeti göz önüne alındığında, mevduat hesapları Malatyalılar için şu an en sağlam kale konumunda.

2 Milyon Liraya Sunulan Yüksek Getiri

Bir ömür çalışıp çabalayarak 2 milyon lira biriktirdiğinizi farz edin. Bu parayı 32 günlük bir döngüde değerlendirmek istediğinizde bankalar adeta kırmızı halı seriyor. Albaraka Türk'ün yüzde 42,11 oranındaki faiz teklifiyle, bir ayın sonunda elde ettiğiniz net kazanç 60.915,29 TL'yi buluyor. Hesabınızdaki toplam para ise 2.060.915,29 liraya çıkarak enflasyona karşı sağlam bir kalkan oluşturuyor.

Şubelerdeki Hareketlilik Rakamlara Yansıyor

Getiri hesapları sadece bir bankayla sınırlı kalmıyor. Malatya'daki şubeleri dolaşan vatandaşlar için Anadolubank'ın sunduğu fırsat da oldukça net. Yüzde 41,75'lik faiz oranıyla masaya oturduğunuzda, 2 milyon liranız size bir ayda 60.394,52 TL net getiri sağlıyor. Dönem bittiğinde ana paranızla birlikte hesabınızda 2.060.394,52 lira birikmiş oluyor.

Yeniden İnşa Sürecinde Risksiz Kazancın Önemi

Malatya'nın içinden geçtiği bu hassas dönemde, ayda 60 bin liraya yaklaşan garanti bir gelir elde etmek, bir ailenin tüm mutfak, barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılaması demek. Yılların emeğiyle oluşan birikimlerini koruma içgüdüsüyle hareket eden vatandaş, geceleri rahat uyuyabilmek için maceradan uzak duruyor. Kur kavgası ya da borsa stresi yaşamak istemeyen Malatyalı tasarruf sahipleri, çareyi bankaların sunduğu bu net ve şeffaf rakamlarda buluyor.