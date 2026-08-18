Malatya genelinde bugün geçerli olan namaz vakitleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mevlid-i Şerif okumanın dini boyutuna dair değerlendirmesi şöyle:

Malatya Günlük Ezan Vakitleri:

İmsak: 04:06

Güneş: 05:37

Öğle: 12:38

İkindi: 16:21

Akşam: 19:24

Yatsı: 20:48

Mevlid-i Şerif Okumanın Dini Hükmü Nedir?

Mevlid; Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslam kültüründe Hz. Peygamber’in (s.a.s.) doğumunu ve onun hakkında yazılan eserleri ifade eder. Tarihten günümüze doğum, ölüm ve düğün gibi vesilelerle Mevlid-i Şerif okunması adet haline gelmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) hayatta iken de kendisine sevgiyi dile getiren şiirler yazılmış ve Kendisi de bunu hoşnutlukla karşılamıştır. Türk geleneğinde ise özellikle Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necat adlı eseri öne çıkmıştır.

Dini bir zorunluluk olarak görülmediği ve amacına uygun icra edildiği sürece Mevlid-i Şerif okunması, Allah ve Peygamber sevgisini pekiştirmesi ile manevi duyguları canlı tutması bakımından salih ameller arasında değerlendirilmektedir.