Malatya'da bugün etkili olan yoğun yağış ve fırtına, Organize Sanayi Bölgesi'nde olumsuzluklara neden oldu. MTSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, OSB'deki fabrikaları ziyaret ederek, sanayiciler ve çalışanlarla görüştü. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Boyraz, "Bugün şehrimizde yaşanan yoğun yağış ve fırtınadan etkilenen Organize Sanayi Bölgemizdeki fabrikalarımızı ziyaret ederek, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Olumsuz hava şartları nedeniyle yaralanan işçi kardeşlerimize acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Malatya'nın ekonomisine güç katan tüm sanayicilerin ve esnafların yanında olduğunu belirten Boyraz, "Üreten, istihdam sağlayan ve Malatya'mızın ekonomisine güç katan tüm sanayicilerimizin ve esnaflarımızın yanındayız. Organize Sanayi Bölgemize, sanayicilerimize, esnaflarımıza ve tüm çalışanlarımıza geçmiş olsun. Rabbim şehrimizi ve hemşehrilerimizi her türlü afetten korusun" diye konuştu.