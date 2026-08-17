Valilikten yapılan açıklamada, festival kapsamındaki konserlere yaklaşık 600 bin kişinin katıldığı bildirildi. Gastronomi Dünyası etkinliklerinde ise 72 bin ziyaretçinin ağırlandığı kaydedildi.

Huzur ve Güven İçinde Tamamlandı

Festival süresince herhangi bir asayiş olayının yaşanmadığı ve organizasyonun huzur ile güven ortamı içerisinde sona erdiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen isimlere ve kurumlara teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Sami Er, güvenlik güçlerimize ve katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunulur.