Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz 2026 dönemine ait Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre Malatya’da temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 258 bin 104’e ulaştı.

Malatya’da En Çok Hangi Araç Var?

TÜİK tarafından paylaşılan detaylı veriler, Malatya’daki araç türlerinin dağılımını da gözler önüne serdi. Kentte en çok bulunan araç türü binek otomobiller oldu.

İşte Malatya’daki araç sayılarının tam listesi:

Otomobil: 136 bin 323

136 bin 323 Kamyonet: 46 bin 868

46 bin 868 Traktör: 33 bin 542

33 bin 542 Motosiklet: 26 bin 495

26 bin 495 Kamyon: 7 bin 708

7 bin 708 Minibüs: 4 bin 430

4 bin 430 Otobüs: 1.889

1.889 Özel Amaçlı Araç: 849

Türkiye Genelinde Temmuz Ayında 207 Bin Yeni Taşıt

Türkiye genelinde ise temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,1’ini motosiklet, yüzde 38’ini otomobil, yüzde 9,4’ünü kamyonet, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 1,6’sını traktör, yüzde 0,6’sını minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 azaldı.

Temmuz ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 746 bin 396’ya ulaştı. Kayıtlı taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,7’sini motosiklet, yüzde 14,4’ünü kamyonet ve yüzde 6,7’sini traktör oluşturdu.

Ayrıca temmuz ayında Türkiye genelinde 907 bin 846 taşıtın devri yapılırken, devir işlemlerinin yüzde 64,8’ini otomobiller oluşturdu.

7 Ayda 1 Milyon 170 Bin Taşıt Trafiğe Kaydedildi

Ocak-temmuz döneminde Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 azalarak 1 milyon 170 bin 247 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 21,2 artarak 35 bin 336’ya yükseldi. Böylece yılın ilk 7 ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 134 bin 911 arttı.

Otomobillerde Yakıt Tercihi

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 534 bin 811 otomobilin yakıt türlerine göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

Benzinli: Yüzde 41

Yüzde 41 Hibrit: Yüzde 31,8

Yüzde 31,8 Elektrikli: Yüzde 18

Yüzde 18 Dizel: Yüzde 8,1

Yüzde 8,1 LPG: Yüzde 1,1

En Çok Kayıt Yapılan Otomobil Markaları

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 78 bin 761 otomobil arasında Renault yüzde 11,2 ile ilk sırada yer aldı. Renault’u sırasıyla yüzde 8,3 ile Fiat, yüzde 8,2 ile TOGG, yüzde 8 ile Hyundai ve yüzde 8 ile Hyundai ve yüzde 7,9 ile Volkswagen takip etti.