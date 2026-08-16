Türkiye'nin demografik yapısındaki hızlı değişim ve gerileyen doğum oranları, devletin en üst kademesinde alarm verilmesine neden oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile yapısı ve ülke nüfusuna ilişkin çok kritik bir veriyi kamuoyuyla paylaştı.

"Her 10 Hanenin 6’sında Çocuk Yok!"

Ülke genelindeki hanelerin yüzde 57’sinde çocuk bulunmadığını belirten Bakan Göktaş, dinamik nüfus yapısını korumanın stratejik bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Çocuk seslerinin çoğaldığı bir toplum arzusu taşıdıklarını ifade eden Göktaş, şunları söyledi:

“Hanelerin yüzde 57’sinde çocuk bulunmaması üzerinde önemle durmamız gereken bir göstergedir. 'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonumuz doğrultusunda ailelerin büyümesini teşvik edecek reform niteliğinde yeni destek mekanizmaları üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz, daha güçlü ailelerle daha büyük sofralarda buluşmak.”

Malatya’da Durum Ne? Kentte Çocuk Nüfusu Hızla Düşüyor!

Bakanlığın açıkladı alarm verici tablonun yansımaları Malatya'da da çok daha belirgin şekilde hissedilmeye başlandı. Açıklanan son verilere göre 183 bin 355 kişilik çocuk nüfusuna sahip olan Malatya, çocuk oranı bazında çöküş yaşıyor.

Çevre İllerin Gerisinde Kaldı: Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır gibi yüksek doğum oranlarına ve dinamik nüfusa sahip çevre iller karşısında Malatya kan kaybetmeye devam ediyor.

Genç Nüfus Eriyor

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu aksındaki komşu kentlerin gerisine düşen Malatya’da, çocuk ve genç nüfus oranı yıldan yıla belirgin bir şekilde geriliyor.

Bakanlığın hayata geçireceği yeni teşvik ve reform paketlerinin, Malatya gibi çocuk nüfusu hızla düşen kentlerde nasıl bir karşılık bulacağı ise şimdiden merak konusu.