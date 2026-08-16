Malatya'da yaşayan vatandaşların kent genelindeki jeolojik yapıya ve zemin katmanlarına dair merakı sürüyor. Malatya Valiliği’nin resmî coğrafi ve jeolojik kaynaklarından derlenen bilgilere göre, il sınırları içerisindeki toprak türleri ve zemin özellikleri belirgin farklar gösteriyor.

Alp kıvrımlaşması sonrasında şekillenen Malatya coğrafyasında, zamanla meydana gelen kırılma, kıvrılma ve aşınmalar sonucunda oluşan çöküntü alanları ile yüksek dağlık kütleler birbirinden tamamen farklı iki temel zemin profilini ortaya çıkarıyor.

1. Yumuşak ve Taşınmış Toprak Alanları (Vadiler ve Ovalar)

Akarsuların taşıdığı killi, kumlu ve milli malzemelerin birikmesiyle oluşan genç alüvyon tabakaları, ilin düzlük ve vadilik kesimlerinde egemen durumdadır.

Resmî verilere göre yumuşak ve birikinti toprak yapısının öne çıktığı alanlar şunlardır:

Malatya Ovası: Yükseltisi 915 ile 950 metre arasında değişen ilin en geniş çöküntü alanı olan Malatya Ovası, yoğun alüvyon dolgusu ve göl kalkerleri ile kaplıdır.

Yükseltisi 915 ile 950 metre arasında değişen ilin en geniş çöküntü alanı olan Malatya Ovası, yoğun alüvyon dolgusu ve göl kalkerleri ile kaplıdır. Akarsu Vadileri: Fırat, Tohma, Sultansuyu, Sürgü ve Kuruçay vadilerindeki taban topraklar tamamen akarsuların taşıdığı genç alüvyon maddelerden oluşmaktadır.

Fırat, Tohma, Sultansuyu, Sürgü ve Kuruçay vadilerindeki taban topraklar tamamen akarsuların taşıdığı genç alüvyon maddelerden oluşmaktadır. Eski Alüvyon Hatları: İl merkezi ile Malatya Dağları ve Fırat vadisi arasındaki alanda IV. Zamanda taşınarak oluşmuş eski alüvyon tabakaları yer almaktadır.

İl merkezi ile Malatya Dağları ve Fırat vadisi arasındaki alanda IV. Zamanda taşınarak oluşmuş eski alüvyon tabakaları yer almaktadır. Çevredeki Eğimli Yüzeyler: Ovaların çevresindeki az eğimli alanlarda ise yer çekimi ve küçük akıntılarla yığılmış kolüvyal (katmanlaşmamış) toprak grupları mevcuttur.

2. Sert Kayalık ve Taşlık Katmanlar (Yüksek Kesimler)

İlin yüksek dağ sıralarında, platolarında ve güney-güneybatı hattında ise yaşça çok daha eski, kireç taşlı ve derindeki magma kayaçları egemendir.

Resmî kayıtlara göre sert ve kayaç zemin yapısının görüldüğü bölgeler şu şekildedir:

Güney ve Batı Kesimleri: III. Zaman neojen kalkerleri (kireç taşları) ve 50-60 metre kalınlığa ulaşan konglomeralar (kayaç birleşimleri) egemen durumdadır.

III. Zaman neojen kalkerleri (kireç taşları) ve 50-60 metre kalınlığa ulaşan konglomeralar (kayaç birleşimleri) egemen durumdadır. Dağ Sıraları ve Platolar: Yükseltisi 1500 metreyi aşan dağlık alanlarda kireç taşı, mermerleşmiş kalkerler, mikaşistler ve volkanik küller yer almaktadır.

Yükseltisi 1500 metreyi aşan dağlık alanlarda kireç taşı, mermerleşmiş kalkerler, mikaşistler ve volkanik küller yer almaktadır. Derin Kayalık Tabakalar: İl merkezi ile Fırat vadisi arasındaki eski alüvyon örtüsünün altında, derine inildiğinde III. Zaman yaşlı gabbro ve granodiyorit gibi son derece sert kütlesel kayaçlar uzanmaktadır.

Bir bölgenin yumuşak alüvyon toprak veya sert kayalık yapı üzerinde bulunması, tek başına bir yapının deprem dayanıklılığını belirlemez. İnşaat ve bina güvenliği; mühendislik hizmeti, zemin etüt raporu, malzeme kalitesi ve yapı tekniği gibi birçok etkenin uzman inşaat ve jeoloji mühendislerince incelenmesiyle tespit edilir.

Kaynak: Malatya Valiliği Resmî Coğrafi ve Jeolojik Veriler