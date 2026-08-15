Depremin ağır izlerini taşıyan Malatya Küçük Sanayi Sitesi’nde gözler artık yıkımdan sonraki sürece çevrildi. Ağır hasarlı iş yerlerinin büyük bölümü ortadan kaldırılırken, bölgede yıllardır üretim yapan esnaf yeni sanayi alanının nerede ve nasıl kurulacağını bekliyor.

Küçük Sanayi Sitesi’nde Geriye Enkaz Kaldı

6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Malatya Küçük Sanayi Sitesi’nde birçok iş yerinin yıkımı tamamlandı. Bölgede yapılan incelemelerde ağır hasarlı yapıların önemli bölümü ortadan kaldırılırken, çalışmaların ardından boş alanlar ve enkaz görüntüleri kaldı.

Yıllardır sanayi esnafının faaliyet gösterdiği bölgenin geleceği ise yeniden gündemde. Esnaf, mevcut alanın yerine daha düzenli ve güvenli bir sanayi bölgesi kurulmasını istiyor.

Esnaf Yeni Sanayi İçin OSB’yi İşaret Etti

Çavuşoğlu Sanayi’de 40 yıldır kereste işi yapan Yusuf Özdemir, yeni sanayi alanı konusunda Valiliğin çalışmalarını desteklediklerini söyledi.

Özdemir,

“Bizim bu sanayinin komple kalkıp yeni bir sanayinin yapılmasını istiyoruz. Organize Sanayi’den, Valilikten rica ettik yer vermesini. Sayın Valimiz de kabul etti”

dedi.

Yeni alanda esnafa daha geniş iş yerleri verilmesinin planlandığını belirten Özdemir,

“Orada esnaf rahat edecek. Bizim Malatya’mız yeni, modern, akıllı, bilime, çağa uygun, Avrupa standartlarında yeni bir sanayimiz olacak”

ifadelerini kullandı.

“Bu Sanayi Harabeye Dönmüş”

Mevcut sanayi bölgesinin durumuna dikkat çeken Özdemir, yapıların artık ihtiyaca cevap vermediğini söyledi.

“Zaten bizim bu sanayi harabeye dönmüş. Drone’la gezdik, baktık; binalarda bir hayır kalmamış. Bu nedenle mutlaka buranın kalkıp Organize Sanayi’nin yanına gitmesi lazım”

diyen Özdemir, diğer sanayi alanlarının da planlı şekilde yeni bölgelere taşınmasını istedi.

Yeni Sanayide En Büyük Beklenti Sağlamlık

Deprem bölgesi olan Malatya’da yeni yapılacak iş yerlerinin güvenliği de esnafın öncelikli talepleri arasında bulunuyor.

Özdemir, yeni yapıların denetlenmesi gerektiğini belirterek,

“Yeniden yapılan binaların mutlaka denetlenmesini; beton, demir, çimento bunlara dikkat edilmesini istiyoruz”

dedi.

Malatya’nın her an deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Özdemir, yeni sanayinin ülke ve dünya standartlarına uygun şekilde inşa edilmesini istedi.