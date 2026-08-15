Malatya’da ve Türkiye’de otomobil trafiğinden kaçmak ve ekonomik ulaşım sağlamak isteyen vatandaşların motosiklete olan ilgisi her geçen gün artıyor. Şehir sokaklarında motosiklet sayısının belirgin şekilde çoğalması, oto sanayideki tamirhane ve yetkili servislerin mesaisini de doğrudan etkiliyor. Sektörün içinde olan genç usta Ömer Faruk Kartal, artan araç sayısıyla birlikte trafikte yaşanan riskleri ve sürücülerin gözden kaçırdığı kritik bakım detaylarını anlattı.





"Araç Sürücüleri Motosikletleri Görmezden Geliyor"



Motosiklet kullanımının geçmiş yıllara kıyasla Malatya'da ciddi bir sıçrama yaptığını belirten Ömer Faruk Kartal, trafikte yaşanan kazaların ana nedenine dikkat çekti. Kartal

"Geçtiğimiz yıllara göre bakınca motosiklet kullanımı bayağı bir arttı. Yakıt tüketimi ve trafik konusu bunda en büyük etken. Ancak kullanım arttıkça kazalar da çoğaldı. Motosiklet kazalarının en büyük nedenlerinden biri, araç sürücülerinin motosikletleri görmemesi veya görmezden gelmeye çalışmasıdır" Kasaplar taze eti seçmenin sırrını açıkladı İçeriği Görüntüle

dedi.

Kartal, kazalı araç gelişinde artış olsa da en yoğun mesaiyi periyodik bakımların oluşturduğunu söyledi.





"Motor Hacmi Küçüldükçe Bakım Aralığı Artıyor"



Motosiklet markalarına ve motor hacimlerine göre bakım aralıklarının değişiklik gösterdiğini vurgulayan Kartal, sürücülerin km takip konusunda titiz davranması gerektiğini ifade etti.

Kartal

“Büyük cc motosikletler ilk bin kilometrenin ardından her 6 bin kilometrede bir yağ değişimi öneriliyor. 12 bin kilometrede ise ana bakımların yapılması gerekiyor. Kaliteli markalarda bakım aralıkları daha uzun oluyor. Küçük cc ve 50 cc grubunun ise 500-800 kilometre aralığında ilk bakımı yapılan bu araçlar, sonrasında her 2 bin kilometrede bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Motor hacmi küçüldükçe bakım aralıkları daralıyor”

sözlerini söyledi.



"Kilometre Dolmasa Bile 6 Ayda Bir Bakım Şart"



Malatya’nın iklim koşullarının motosiklet kullanımı üzerindeki etkisine değinen Kartal, kilometre dolmasa dahi süreye bağlı bakımların aksatılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Kartal

“Malatya'da kışın kar yağdığı zaman motosiklete binilemiyor. Sürücüler 6 ay boyunca belki 500 kilometreyi dolduramıyor. Ancak kilometre dolmasa bile 6 ay tamamlandığında motosikletin bakıma gelmesi şart. Çünkü yatan motorun içindeki yağ özelliğini kaybediyor ve durduğu yerde çalışması aksayabiliyor"

diye konuştu.



"Tek Bir Gevşek Civata Ciddi Sonuçlar Doğurabilir"



Otomobillere kıyasla motosikletlerde güvenlik marjının çok daha düşük olduğunun altını çizen usta, bakım ve ekipman konusunda uyarılarda bulundu. Kartal

"Bakımların kaçırılmaması gerekiyor. Çünkü motosiklet iki teker; iki teker üstünde kaporta biziz, başka herhangi bir korumamız yok. Arabada bir arıza olduğunda bir şekilde kurtulabilirsiniz ancak motosiklette tek bir cıvatanın eksik veya gevşek kalması bile çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Müşterilerin iyi ustalara ve yetkili servislere gitmesi gerekiyor. Ayrıca ucuz ekipmana kaçılmamalı, mutlaka sertifikalı ekipmanlar kullanılmalı. Ekipmansız sürücülerin karıştığı kazalarda ağır hasarlar hatta maalesef ölümler yaşanabiliyor"

ifadelerinde bulundu.