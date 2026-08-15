MHP Malatya Teşkilatı’nın ilçe kongreleri devam ederken, Battalgazi’de 15. Olağan Kongre gerçekleştirildi. Teşkilat mensupları, STK temsilcileri, muhtarlar ve partililerin katıldığı kongrede yeni dönem mesajları verilirken, sahadaki çalışmaların artırılacağı vurgulandı.





"Sıkılmadık El, Çalınmadık Kapı Bırakmayacağız"



Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mehmet Ataş, Battalgazi’nin köklü mirasına vurgu yaparak teşkilatın sahadaki kararlılığına dikkat çekti. Ataş,

"Tarihi medeniyetin, ecdat emaneti mukaddes değerlerin buluştuğu Malatya’mızın kalbi Battalgazi’nin yiğit evlatlarıyla omuz omuza olmanın onurunu yaşıyorum. Üç Hilal'i Battalgazi’de en yüksek burçlara dikmeye; sıkılmadık el, çalınmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmamaya, Liderimizin izinde milletimizin hizmetinde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugün Battalgazi’de yaktığımız bu meşale sadece bir ilçe kongresinin ışıltısı değil, 2026 yılının ve yarının güçlü ve müreffeh Türkiye’nin inşası için atılmış kararlı bir adımdır"

dedi.





"Bizim Siyasetimiz Makamın Değil Hizmetin Simgesidir"



İlçe kongrelerinin Malatya genelindeki seyrine değinen MHP Battalgazi İlçe Başkan Yardımcısı Kerem Kancı ise yaptığı kapsamlı konuşmada, partinin hizmet anlayışını ve gelecek hedeflerini aktardı. 14 Mayıs itibarıyla göreve geldiklerini hatırlatan Kancı

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim siyasetimiz; makamın değil hizmetin, şahsi menfaatin değil milletin, bugünün değil Türkiye’nin yarınlarının simgesidir. Devletimizin bekası, milletimizin birliği ve vatanımızın bütünlüğü bizim için her türlü hesabın üzerindedir. Biliyoruz ki bu ülkenin geleceği ayrışmada değil kardeşlikte, umutsuzlukta değil inançta, teslimiyette değil milli iradede saklıdır. Bizim hedefimiz çocuklarımızın Ay Yıldızlı bayrağımızın altında huzurla büyüdüğü güçlü yarınlardır. Bu anlayışla Battalgazi’de daha çok çalışacak, daha fazla gönüle dokunacak, vatandaşlarımız derdiyle dertlenecek ve teşkilatımızın birlik ruhunu her geçen gün daha da güçlendirecez"

ifadelerini kullandı.







Geniş Katılımlı Kongre Seçimle Tamamlandı



Kongreye; MHP MYK ve MKYK üyeleri, Kuluncak Belediye Başkanı, Diyarbakır MHP Disiplin Kurulu Üyesi, Kamu-Sen ve bağlı sendikaların il temsilcileri, Türk Hukuk Enstitüsü ve Türk Mühendisler Derneği İl Başkanları, Battalgazi Ziraat Odası Başkanı, Türk Eğitim-Sen yöneticileri, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.



Protokol konuşmalarının ve yönetim raporlarının ibra edilmesinin ardından Seçim Kurulu gözetiminde oy kullanma sürecine geçildi. Sandıkların kurulmasıyla birlikte delegeler oylarını kullandı ve kongre süreci başarıyla tamamlandı.