Malatya’da son günlerin en çok konuşulan konularından biri nihayet netleşti. MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Günlerdir “Karademir aday olacak mı?” sorusu üzerinden yürüyen tartışma, bu açıklamayla birlikte farklı bir boyut kazandı.

Günlerce Beklenen Sonunda Açıklama Geldi

Karademir, daha önce MTSO başkanlığına aday olup olmayacağı yönündeki sorular üzerine yönetimi ve iş dünyasıyla istişare yaptığını açıklamıştı. Ardından kararın kamuoyuyla paylaşılacağı tarih de duyuruldu.

Malatya’da herkes “Acaba aday olacak mı?” sorusunun yanıtını beklerken, beklenen açıklama geldi. Karademir, MTSO başkanlığı yarışında yer almayacağını duyurdu.

Ancak ortaya çıkan tablo, açıklamanın kendisinden çok sürecin nasıl yürüdüğünü gündeme getirdi. Zira Karademir daha önce doğrudan “MTSO başkanlığına adayım” dememişti. Buna rağmen adaylık ihtimali uzun süre kamuoyunun gündeminde kaldı.

“Yoğun Destek Var” Denildi, Toplantıdaki Görüntü Dikkat Çekti

Karademir açıklamasında iş dünyasından ve MAGİNDER üyelerinden kendisine yoğun destek geldiğini ifade etti.

Fakat basın toplantısındaki katılımın sınırlı olması dikkatlerden kaçmadı. Toplantının kamuoyunda oluşturduğu beklenti ile salondaki tablo arasındaki fark da ister istemez konuşulmaya başlandı.

Tam da bu noktada Malatya’da şu soru gündeme geldi:

Karademir’in aday olup olmayacağı gerçekten şehrin genel gündemini bu kadar meşgul edecek bir mesele miydi?

Yoksa adaylık ihtimali, kendi çevresinde yapılan değerlendirmelerin kamuoyuna taşınmasıyla mı büyüdü?

Şimdi Gözler MTSO Yarışına Çevrilecek

Karademir toplantıda adaylara da bazı başlıklarda çağrıda bulundu. Malatya’nın ticaret koridorlarının geliştirilmesi, OSB’deki arsa sorununun çözülmesi, esnafın kira yükünün hafifletilmesi, ulaşımın iyileştirilmesi ve kayısının katma değerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Şimdi bu başlıklar üzerinden MTSO başkanlığına aday olacak isimlerin projeleri merak ediliyor.

Karademir cephesinde ise tartışma sona erdi.