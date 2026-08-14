6 Şubat felaketinin ardından tarihinin en büyük dönüşüm sürecini yaşayan Malatya’da, fiziki ve sosyal ihya hamlesi tüm hızıyla sürüyor. Göreve başladığı günden itibaren sahadaki koordinasyonu bizzat yöneten Malatya Valisi Seddar Yavuz, şehir genelinde yürütülen devasa inşaat çalışmalarını, ekonomik hamleleri ve kamu düzenine dair kararlı adımları değerlendirdi.

Rakamların arkasında her zaman bir insan ve bir aile olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, il genelinde konuttan iş yerine, kırsal konutlardan sosyal donatılara kadar toplam 125 bin 239 bağımsız bölümün inşa edildiğini açıkladı.

"Sadece Yıkılanı Yapmıyoruz, Geleceğin Malatya'sını Kuruyoruz"

Deprem sonrası yürütülen çalışmaları klasik bir "konut teslimi" anlayışının ötesine geçirdiklerini belirten Vali Seddar Yavuz, ortaya koydukları yönetim anlayışını şu sözlerle özetledi:

"Bizim temel yaklaşımımız çok açık: Depremde yıkılanı aynı şekilde yeniden yapmak değil, geleceğin Malatya’sını inşa etmek. Şehir; konutuyla, iş yeriyle, okuluyla, hastanesiyle, ulaşımıyla ve yeşil alanlarıyla bir bütündür. Vatandaşlarımızın zaman zaman süreç içerisinde yaşadığı sabırsızlığı anlıyoruz. Ancak çalışmalar tamamlandığında hemşehrilerimiz 'İyi ki sabretmişiz, iyi ki daha güvenli bir şehir kurulmuş' diyecekler."

Kocaeli Tecrübesi Sahada "Makamda Oturarak Şehir Yönetilemez"

Sanayi ve nüfus yoğunluğu yüksek Kocaeli’den Malatya’ya geçiş sürecini ve iki il arasındaki yönetim farklarını değerlendiren Yavuz, deprem bölgesinde çok daha yoğun bir saha yönetimi ve koordinasyon gerektiğini vurguladı.

Klasik mülki idarecilik anlayışının ötesinde hareket ettiklerini kaydeden Yavuz;

"Benim mülki idarecilik anlayışımın temelinde sahada olmak, ortak aklı esas almak ve sonuç almaktır. Makamda oturarak şehir yönetilemez. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla kamu imkânlarını hiçbir ayrım gözetmeden vatandaşımıza sunuyoruz" 14 Ağustos Cuma günü Malatya’da bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi kesintisi yaşanacak İçeriği Görüntüle ifadelerini kullandı.

Ekonomi Hamlesi Kayısı, Arslantepe ve Kırsal Kalkınma

Şehrin ayağa kalkmasını sadece bina inşası olarak görmediklerini, üretimin ve ticaretin de desteklendiğini belirten Vali Yavuz, Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı olarak hedeflerini sıraladı:

Tarımsal Güç: Malatya kayısısının katma değerini artırarak dünya markası konumunu pekiştirmek.

Malatya kayısısının katma değerini artırarak dünya markası konumunu pekiştirmek. Turizm ve Sanayi: Arslantepe gibi tarihi mirasları turizmle buluşturmak ve sanayi altyapısını güçlendirmek.

Arslantepe gibi tarihi mirasları turizmle buluşturmak ve sanayi altyapısını güçlendirmek. Bütüncül Kalkınma: Darende’deki iş merkezi ve kırsal mahallelerdeki konut hamleleriyle kalkınmayı sadece merkeze değil, tüm ilçelere yaymak.

Halk Sağlığı ve Asayişte Sıfır Tolerans

Devletin hem kudretini hem şefkatini sahada gösterdiklerini vurgulayan Malatya Valisi Seddar Yavuz, kamu düzeni ve denetim alanındaki son verileri de paylaştı:

13 Bin Gıda Denetimi: Halk sağlığını korumak amacıyla 2025 yılı boyunca 13 binin üzerinde denetim gerçekleştirildi, kurallara uymayanlara cezalar uygulandı.

Halk sağlığını korumak amacıyla 2025 yılı boyunca 13 binin üzerinde denetim gerçekleştirildi, kurallara uymayanlara cezalar uygulandı. Uyuşturucuyla Mücadele: "Bir tek gencimizi dahi kaybetmemeliyiz" anlayışıyla okul çevreleri, düzensiz göç ve asayiş önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

"Geleceğe Güvenle Bakın"

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere süreçte emeği geçen tüm kurumlara teşekkür eden Vali Yavuz: "Bu şehir çok büyük acılar yaşadı ama umudunu hiç kaybetmedi. İnanıyorum ki birkaç yıl sonra Malatya, Türkiye’nin en güvenli, en modern ve en yaşanabilir şehirlerinden biri olarak anılacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.