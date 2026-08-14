Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Güngör Caddesi’nde gece yarısı silahlı saldırı meydana geldi. 100. Yıl Kent Parkı mevkiinde bulunan bir kafenin önüne gelen şüpheli, araçla seyir halindeyken mekâna doğru art arda ateş açtı.

İşletme Sahibi Ayağından Yaralandı

Saldırı sırasında kafede bulunan işletme sahibi, sıkılan kurşunların hedefi olarak ayağından yaralandı. Şüpheli ise saldırının hemen ardından kullandığı araçla olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı işletme sahibi, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Yerinde Çok Sayıda Kovan Bulundu

Saldırının yaşandığı alanda inceleme yapan polis ekipleri, caddede çok sayıda boş kovan tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurdu.

Şüphelinin Kimliği ve Aracının Plakası Belirlendi

Ekiplerin yürüttüğü saha çalışmaları sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelinin kimliği ile kaçtığı aracın plakası kısa sürede tespit edildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma yürütürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.