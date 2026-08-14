Özellikle tarım ve ticaret sektörünü yakından ilgilendiren lisanslı depoculuk alanında iki yeni tebliğ değişikliği yayımlanırken; ithalatta haksız rekabetin önlenmesi, geçici ithal edilen kara taşıtlarına yönelik gümrük düzenlemeleri ve enerji ile bankacılık kurullarının aldığı yeni kararlar günün dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Resmî Gazete'de Öne Çıkan Başlıklar

Yönetmelik Değişiklikleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki disiplin amirleri yönetmeliği ile Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nin lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde düzenlemeye gidildi.

Lisanslı Depoculuk ve Ticaret Tebliğleri: Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar lisanslı depoları ile lisanslı depo işletmelerine kuruluş izni verilmesine dair tebliğlerde değişiklik yapıldı. Ayrıca İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2026/28 sayılı Tebliğ yayımlandı

Gümrük Düzenlemesi: Geçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin Gümrük Genel Tebliği'nde değişikliği içeren 9 seri no'lu tebliğ yürürlüğe girdi.

Kurul Kararları: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan son kararlar resmen duyuruldu.

Günün Resmî Gazete nüshasında ayrıca yargı, ihale ve Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetleri değerlerini içeren çeşitli ilanlar da yer aldı.