Sıcak havaların etkisini iyice artırmasıyla mutfaklarda sıkça beliren meyve sinekleri, kısa sürede can sıkıcı bir soruna dönüşüyor. Özellikle tezgâh üzerinde bekleyen meyve ve sebzelerin etrafında toplanan bu küçük sineklerden kurtulmak isteyenler çareyi doğal yöntemlerde arıyor. İlaç kullanmayı tercih etmeyenler için pratik çözüm, giriş noktalarını doğal kokularla kapatmaktan geçiyor. Sineklerin mutfağa adım atmasını engelleyen kalkan görevini ise pencere ve kapı kenarlarına yerleştirilecek küçük bir saksı nane üstleniyor.

LİMON VE KARANFİL İKİLİSİ

Evde kolayca uygulanabilecek bir diğer yöntem limon ile karanfil kullanmayı gerektiriyor. Ortadan ikiye böldüğünüz bir limonun etli kısmına birkaç adet karanfil batırarak hazırladığınız bu organik kovucuyu, doğrudan meyve kâsesinin yanına veya mutfak tezgâhının üzerine bırakabilirsiniz. İki malzemenin birleşimiyle ortaya çıkan yoğun aromalı koku, meyve sineklerini bulunduğu bölgeden hızla uzaklaştırıyor.

Çöp kutusundan yayılan kötü kokuları bastırmak için de çöp kovasının tam içerisine veya çevresine az miktarda tarçın serpiştirilmesi öneriliyor.

MUTFAK HAVASINI TAZELEYEN KARIŞIM

Mekânın genelinde ferah bir ortam yaratmak isteyenler kaynatma yöntemini deneyebilir. Ocakta kısık ateşte kısa bir süre kaynatacağınız suyun içerisine taze limon dilimleri, biberiye ve karanfil ekleyebilirsiniz. Buharla birlikte havaya karışan bu karışım mutfağın havasını tazeliyor. Yayılan yoğun aromalar sinekleri mekândan tamamen uzak tutuyor.

Doğal yöntemler sinekleri uzaklaştırmada başarılı olsa da asıl çözüm üreme kaynağını yok etmekte yatıyor. Olgunlaşmış veya çürümeye yüz tutmuş meyveleri açıkta bekletmeden tüketmek böcek oluşumunu yavaşlatıyor. Mutfak çöplerini düzenli olarak dışarı çıkarmak ve tezgâhları sürekli temiz tutmak, sineklerin yeniden ortaya çıkmasını kalıcı şekilde engelliyor.