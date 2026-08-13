İnanç turizminin yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkan Darende, Somuncu Baba Külliyesi ve çevresinde sunduğu huzur dolu atmosferle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Günpınar Şelalesi ve ilçedeki diğer tarihi mekanlarla entegre olan külliye, her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlayarak kentin kültür ve turizm potansiyeline önemli katkı sağlıyor.

Tarihi Dokusu ve Mimari Yapısı

Külliye bünyesindeki caminin minaresi 1686 tarihini taşırken, türbenin tam yapım yılına dair net bir bilgi bulunmuyor. Şeyh Hamit-i Veli Zaviyesine ait orijinal yapının yanına zaman içerisinde taş ve ahşap malzemeler kullanılarak ilave bir cami inşa edilmiştir.





Caminin orta kısmında yer alan türbenin içinde Cumhuriyet dönemi ahşap işçiliğiyle yapılmış bir sanduka ve taş mimariye sahip kabirler yer almaktadır. Yapının güney yönündeki dikdörtgen oda günümüzde kütüphane olarak değerlendirilirken, bodrum katında ise Somuncu Baba Müzesi hizmet vermektedir.

Somuncu Baba Türbesi, Somuncu Baba Camii ve Balıklı Göl ile bir arada sunulan bu manevi atmosfer, Günpınar Şelalesi ve ilçedeki diğer tarihi yerleriyle birlikte her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi Darende'de buluşturmaktadır.



Somuncu Baba Kimdir?

Asıl adı Abdullah olan ve tarihi kaynaklarda sıklıkla Kayserili olarak anılan Şeyh Hamidüddin Aksarayi, Erdebil Tekkesi’nde tasavvuf eğitimini tamamladıktan sonra bir süre inziva hayatı yaşamış, ardından şeyhinin emriyle Anadolu'ya dönerek Bursa’ya yerleşmiştir.



Bursa'da yaşadığı dönemde ormandan topladığı odunlarla fırınında pişirdiği ekmekleri sokak sokak gezerek "somunlar, müminler" nidasıyla halka dağıtması sebebiyle kendisine Etmekçi Koca veya Somuncu Baba lakabı verilmiştir.

Hacı Bayram-ı Veli ve Tasavvufi Mirası

Anadolu tasavvufunun köklü isimlerinden olan Somuncu Baba, II. Murad dönemine damgasını vuran Hacı Bayram-ı Veli’nin de mürşididir. Bursa’da Somuncu Baba’ya intisap eden Hacı Bayram-ı Veli; Adana, Şam, Mekke ve Aksaray yolculuklarında şeyhinin yanında yer almış ve onun Darende’deki vefatı sırasında da yanında bulunmuştur.



Somuncu Baba Külliyesi'ne Nasıl Gidilir

Malatya il merkezine yaklaşık 110 kilometre mesafede yer almaktadır. Ankara Yolu istikametinde bulunan külliyeye D-300 karayolu üzerinden kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir.