Yeşiltaş Mahallesi’nde meydana gelen yangın kısa sürede rüzgarında etkisi ile yerleşim alanlarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 9 araç yönlendirilirken, yine Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve Darende Belediyesi’nde çok sayıda araçla yangının söndürülmesi için çaba sarf etti.

Havadan ve Karadan Dev Müdahale

Yangının ardından hemen bölgeye giden Malatya Valisi Seddar Yavuz’da söndürme işlemlerini yakından takip etti. Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Katipoğlu ile diğer yetkilileri de Vali Yavuz’a eşlik ederken, 2. Ordu Komutanlığı’na bağlı bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Vali Seddar Yavuz Acı Bilançoyu Açıkladı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, Elazığ Orman Müdürlüğü’ne ait bir helikopterinde hazırda bekletildiğini belirterek, şuan için yangının kontrol altına alındığını söyledi. Yangında 2 ahır ve bir evin çatısında hasar oluştuğunu söyleyen Yavuz, yine birkaç hayvanın da yangın sırasında dumandan etkilenerek telef olduğunu söyledi.

"Devletimiz Tüm İmkânlarıyla Sahada"

Yangına müdahale sırasında 2 itfaiye eri ile bir vatandaşın da dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını ifade eden Vali Yavuz, “Her zaman olduğu gibi devletimiz tüm imkanları ile sahadadır. Tüm ekiplerimiz seferber oldu. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa zamanda giderilecektir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş oldun diyorum. Soğutma çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.