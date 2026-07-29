Malatya'da ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni bir yatırım daha hayata geçiyor. Yeşilyurt Belediyesi, ilçe genelinde iki yeni köprü inşa edilmesi için süreci başlattı. Tamamlandığında hem araç trafiğini hem de ulaşım güvenliğini artırması beklenen proje kapsamında köprülerin 100 takvim günü içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Çalışmaların başlamasıyla birlikte özellikle ulaşımın zorlaştığı noktalarda yeni bağlantılar oluşturulması hedefleniyor.

Ulaşım altyapısına yeni yatırım

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yürütülecek proje, ilçenin gelişen yerleşim alanlarında ulaşım kapasitesini artırmayı amaçlıyor. İki ayrı noktada yapılacak köprüler sayesinde hem günlük trafik akışının rahatlaması hem de olası taşkın dönemlerinde geçiş güvenliğinin güçlendirilmesi bekleniyor.

Projede betonarme imalatlar, çelik donatı uygulamaları, altyapı drenaj sistemleri ve bağlantı yollarını kapsayan kapsamlı mühendislik çalışmaları gerçekleştirilecek. Köprülerin modern standartlara uygun şekilde inşa edilmesi planlanıyor.

Çalışmaların 100 günde tamamlanması hedefleniyor

Belediyenin planlamasına göre yüklenici firma belirlendikten sonra kısa süre içinde yer teslimi yapılacak ve inşaat başlayacak. Proje takvimine göre iki köprünün 100 takvim günü içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Yeni köprülerin özellikle ilçe içi ulaşım sürelerini kısaltması, alternatif güzergâhlar oluşturması ve bölgedeki trafik yükünü azaltması bekleniyor.

İhale süreci ağustos ayında tamamlanacak

Yapım işi için teklifler 14 Ağustos 2026 tarihinde elektronik ortamda alınacak. Sürecin tamamlanmasının ardından sözleşme imzalanacak ve saha çalışmaları başlayacak. Belediye, projeyle birlikte Yeşilyurt'un ulaşım altyapısını daha dayanıklı ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.