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Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi Başkanlığı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Malatya’da vefat eden vatandaşların defin ve taziye adres bilgilerini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz itibarıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımızın adı-soyadı, yaşları, defin yerleri ve taziye adresleri şöyle sıralandı:
- MUSTAFA YÜKSEL
- Yaş: 78
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Taziye Adresi: Göztepe Mh. Battalgazi / Malatya
- DOĞAN İĞCİ
- Yaş: 82
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Taziye Adresi: Zafer Mh. Battalgazi / Malatya
- NUSRET AKIN
- Yaş: 76
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Taziye Adresi: Zafer Mh. Battalgazi / Malatya
- RABİA FIRAT
- Yaş: 80
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Taziye Adresi: Orduzu Mh. Battalgazi / Malatya
- ABDULLAH TANRIVERDİ
- Yaş: 74
- Defin Yeri: Bölükkaya Mh. Pütürge / Malatya Mezarlığı
- Taziye Adresi: Bölükkaya Mh. Pütürge / Malatya
- KAZIM ÇAKIL
- Yaş: 74
- Defin Yeri: Gayret Mh. Yazıhan / Malatya Mezarlığı
- Taziye Adresi: Gayret Mh. Yazıhan / Malatya
- ŞERİFE KALKAN
- Yaş: 81
- Defin Yeri: İlişuluk Mh. Kuluncak / Malatya Mezarlığı
- Taziye Adresi: İlişuluk Mh. Kuluncak / Malatya
- SELAHATTİN ATAÇ
- Yaş: 62
- Defin Yeri: Varto / Muş Mezarlığı
- Taziye Adresi: Varto / Muş
Busabah Medya ailesi olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Muhabir: Nisa Taştan