Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi Başkanlığı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Malatya’da vefat eden vatandaşların defin ve taziye adres bilgilerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz itibarıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımızın adı-soyadı, yaşları, defin yerleri ve taziye adresleri şöyle sıralandı:

MUSTAFA YÜKSEL Yaş: 78 Defin Yeri: Şehir Mezarlığı Taziye Adresi: Göztepe Mh. Battalgazi / Malatya

DOĞAN İĞCİ Yaş: 82 Defin Yeri: Şehir Mezarlığı Taziye Adresi: Zafer Mh. Battalgazi / Malatya

NUSRET AKIN Yaş: 76 Defin Yeri: Şehir Mezarlığı Taziye Adresi: Zafer Mh. Battalgazi / Malatya

RABİA FIRAT Yaş: 80 Defin Yeri: Şehir Mezarlığı Taziye Adresi: Orduzu Mh. Battalgazi / Malatya

ABDULLAH TANRIVERDİ Yaş: 74 Defin Yeri: Bölükkaya Mh. Pütürge / Malatya Mezarlığı Taziye Adresi: Bölükkaya Mh. Pütürge / Malatya

KAZIM ÇAKIL Yaş: 74 Defin Yeri: Gayret Mh. Yazıhan / Malatya Mezarlığı Taziye Adresi: Gayret Mh. Yazıhan / Malatya

ŞERİFE KALKAN Yaş: 81 Defin Yeri: İlişuluk Mh. Kuluncak / Malatya Mezarlığı Taziye Adresi: İlişuluk Mh. Kuluncak / Malatya

SELAHATTİN ATAÇ Yaş: 62 Defin Yeri: Varto / Muş Mezarlığı Taziye Adresi: Varto / Muş



Busabah Medya ailesi olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.