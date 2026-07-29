Malatya’da 29 Temmuz günü idrak edilecek vakit namazlarının saatleri açıklandı. Dini bilgilendirme kapsamında ise ruhun bir başka bedende yeniden doğması anlamına gelen reenkarnasyon inancı ele alınarak, İslam dininde böyle bir anlayışın bulunmadığı vurgulandı.

29 Temmuz Malatya Ezan Vakitleri:

Kent genelinde geçerli olan güncel vakit saatleri şu şekilde sıralandı:

İmsak: 03:40

Güneş: 05:19

Öğle: 12:40

İkindi: 16:30

Akşam: 19:47

Yatsı: 21:18

Günün Dini Bilgisi: Reenkarnasyon İnancının İslam’da Yeri Var Mıdır?

Ruh göçü veya tenasüh olarak adlandırılan reenkarnasyon, ölen bir kişinin ruhunun başka bir varlıkta yeniden bedenlenmesi anlamına geliyor. Hint coğrafyasında ortaya çıkan bu anlayışın, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın temel esaslarında yer almadığı belirtildi.

Ruhun ve ahiret hayatının niteliğinin gaybi konulardan olduğu ve akılla kavranamayacağı ifade edilirken, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde ruh göçünü doğrulayan hiçbir delilin bulunmadığı kaydedildi. Mü'minUn Suresi'nin 99 ve 100. ayetlerinde ölen kişilerin dünyaya tekrar dönemeyeceğinin açıkça bildirildiği vurgulanarak, İslam inancına göre reenkarnasyon anlayışının batıl olduğu ifade edildi.