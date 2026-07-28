Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı Hakan Satılmış başkanlığında 28 Temmuz 2026 tarihinde toplandı. Kent siyasetini yakından ilgilendiren toplantıda; ilçe örgütlerinin güçlendirilmesi, yönetim kadrolarının yenilenmesi ve Malatya’nın en önemli ekonomik değeri olan kayısı üreticilerinin haklarının savunulmasına yönelik kapsamlı kararlar alındı.

ARGUVAN VE PÜTÜRGE’DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Toplantı kararları doğrultusunda CHP Arguvan İlçe Başkanlığı görevine Sayın Gülağa Gedik atandı. Parti yönetiminden yapılan açıklamada, Gülağa Gedik’e yeni görevinde başarılar dilenirken atamanın Arguvan örgütüne ve partiye hayırlı olması temenni edildi.

Örgüt yapılanması kapsamında Pütürge İlçe Başkanlığı görevine ise Sayın Ramazan Altundaş getirildi. Pütürge İlçe Yönetim Kurulu’nun yeni kadrosu şu isimlerden oluşturuldu:

Ramazan Altundaş (İlçe Başkanı)

Alaattin Dağhan

Nusret Timurtaş

Bekir Aybek

Ali Aybek

Kaya Demirel

Basri Türkeri

Tacettin Delikanlı

Ramazan Ayhan

Hüseyin Timurtaş

Hamza Akdağ

Burhan Karadoğan

Serkan Olcay

Mehmet Ayyıldız

BATTALGAZİ İLÇE YÖNETİM KURULU OLUŞTURULDU

Saha çalışmalarına hız vermeyi hedefleyen CHP Malatya İl Yönetimi, Battalgazi İlçe Yönetim Kurulu’nu da yeniden yapılandırdı. Battalgazi İlçe Yönetim Kurulu’nda görev alan isimler kamuoyuna şöyle duyuruldu:

Murat Karataş, Hakan Öz, Hacı Afşin, Yavuz Titiz, Hamit Milisoğlu, Gökhan Demirbağ, Ahmet Karadaş, Ahmet Karaaslan, Hakan Duran, Sercan Sarı, Mehmet Altıntop, Rıdvan Kadıoğlu, Emre Eren, Bülent Keskin, İzzetiye Coşkun ve Meliha Miraç Gündüz.

KAYISI ÜRETİCİLERİ İÇİN ÖZEL KOMİSYON KURULDU

Toplantıda alınan en dikkat çekici kararlardan biri de Malatya ekonomisinin lokomotifi olan kayısı ve üreticilerin haklarının korunmasına yönelik oldu. İl Başkan Yardımcısı Sayın Erol Aslan başkanlığında “Kayısı Üreticilerini Koruma Komisyonu” kurulması kararlaştırıldı.

Kurulan komisyonun; Malatyalı üreticilerin yaşadığı sorunları yakından takip edeceği, çözüm önerileri geliştireceği ve üretici haklarının korunması adına gerekli resmi girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, örgüt yapısını güçlendirmeye, Malatya’nın sorunlarına çözüm üretmeye ve vatandaşların haklarını kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini belirtti.