Türkiye ve Malatya gündeminde sıcaklığını koruyan siyasi çalkantılar, CHP ile Yeni Parti arasındaki geçişlerle yeni bir boyut kazandı. Dün resmi olarak kurulan ve Malatya kamuoyunda da merakla takip edilen Yeni Parti’de gözler kurucu kadrolara ve il başkanlığı koltuğuna çevrilmiş durumdayken, kulisler şok bir iddiayla çalkalanıyor.

İlçeler Barış Yıldız’a Kapıyı Kapatıyor mu?

CHP Malatya İl Başkanlığı görevi yargı kararıyla son bulduktan sonra Yeni Parti saflarında yerini belli eden Barış Yıldız için işler hesapladığı gibi gitmedi. Malatya siyaset kulislerinde konuşulan iddialara göre; Yeni Parti’nin ana kadrosu ve bölgedeki kilit isimler Yıldız’ın yeniden "İl Başkanı" sıfatıyla direksiyona geçmesine sıcak bakmıyor.

Özellikle Darende, Akçadağ, Doğanşehir ve Hekimhan ilçe başkanları ile teşkilat mensuplarının Barış Yıldız ismine açıkça mesafe koyduğu, Yıldız’ın liderliğinde bir yapılanmayı kabul etmeyeceklerini hissettirdikleri öne sürülüyor.

Masadaki Güçlü Adaylar: Alper Gürsoy ve Mehmet Arıkan

Barış Yıldız’a yönelik bu direnç, parti içinde alternatif isimlerin daha yüksek sesle konuşulmasına yol açtı. Kulislerde il başkanlığı koltuğu için teşkilatın üzerinde uzlaşmaya vardığı iki güçlü isim ön plana çıkıyor: Alper Gürsoy ve Mehmet Arıkan.

"Kendi Adına Değil, Başkalarının Hesabına Siyaset Yapılırsa..."

Yıldız’ın CHP’nin ardından Yeni Parti’de de benzer bir tepkiyle karşılaşması, Malatya’da "siyasi nüfuzunu kaybettirdiği" yorumlarını beraberinde getirdi. Siyasetin kişisel hırslar veya dar ekip hesaplarıyla değil, toplumsal sorumluluk bilinciyle yapılması gerektiğini savunan yerel kaynaklar ise tablodan oldukça sert bir ders çıkarıyor:

Kendi adına değil, başkalarının hesabına ve ajandasına göre siyaset yaparsanız, günün sonunda her kapıda aynı tepkiyle karşılaşırsınız. Siyasette kişisel ikbal arayışı, toplumsal karşılığı olmayan bir faturaya dönüşür.

Önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak il başkanlığı atamasında Yeni Parti Genel Merkezi’nin ilçe teşkilatlarının sesine mi kulak vereceği, yoksa Barış Yıldız ısrarına devam mı edeceği Malatya siyasetinin en merak edilen sorusu haline geldi.