Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine gelen imar maddesinde, Sütlüce Mahallesi sınırları içerisinde yer alan stratejik bir parsel için beklenen onay çıktı. Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin nisan ayında aldığı karar, Büyükşehir İmar Komisyonu’nun incelemesinin ardından Meclis’te kabul edildi.

Sütlüce’de Tarımsal Depolama İçin Yeni Dönem

Kabul edilen imar planı değişikliği ile Yeşilyurt ilçesi Sütlüce Mahallesi 153 ada 11 numaralı parselin kullanım fonksiyonu ve yapılaşma şartları netleşti.

Gelişen tarımsal ihtiyaçlar ve bölgesel depolama talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemeyle, söz konusu parsel "Tarımsal Lisanslı Depolama Alanı ve Hububat Silosu" olarak planlandı. Bu kararla birlikte bölgede modern depolama tesisleri önü açılmış oldu.

Yapılaşma şartları ve detaylar netleşti

Vatandaşların ve yatırımcıların merak ettiği "Sütlüce'deki parselde ne inşa edilecek?" sorusunun teknik detayları da belli oldu. Şehircilik ilkeleri ve ilgili mevzuatlar kapsamında komisyonca düzenlenerek onaylanan karara göre:

Tesis Alanı: Parsel, "Depolama Alanı (Tarımsal Lisanslı Depolama Alanı ve Hububat Silosu)" olarak hizmet verecek.

Emsal Oranı: Yapılaşma koşullarında inşaat emsali E=0.60 olarak belirlendi.

Yükseklik Sınırı (Yençok): Teknolojik gereksinimler dikkate alınarak Hububat Siloları için Yençok = Serbest bırakıldı. İdari binalar için ise yükseklik Yençok = 9.50 metre (2 katı geçmeyecek şekilde) olarak sınırlandırıldı.

Meclis tarafından onaylanan kararın detayları şu şekilde:

Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde; Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Sütlüce Mahallesi 153 ada 11 numaralı parsel Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2026 tarih ve 8 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Depolama Alanı” olarak planlanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da Nazım İmar Planında olduğu gibi “Depolama Alanı (Tarımsal Lisanslı Depolama Alanı ve Hububat Silosu)” fonksiyonu verilmesi, söz konusu parselin yapılaşma koşullarının Emsal=0.60, Yençok=Teknolojinin Gerektirdiği Kadar ve yapı yaklaşma mesafelerinin plan paftasında olduğu gibi hazırlanmasına yönelik Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 01.04.2026 tarih 132 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği planlama kriterleri, şehircilik ilkeleri ve ilgili mevzuatlar kapsamında değerlendirildiğinde; söz konusu parselin yapılaşma koşullarının Emsal=0.60, Hububat Silosu için Yençok=Serbest, İdari Binalar ise Yençok=9.50 iki(2) katı geçmeyecek şekilde düzenlenerek komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

Gündem maddesi Meclis’te oy birliğiyle kabul edildi.