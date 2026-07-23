Busabah Tv'nin haberine göre mahallede bulunan sağlam binaların yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten vatandaşlar, tarihi ve doğal dokunun zarar görmesinden endişe ediyor. Mahalleliler; belirsizlik, yetersiz toplu taşıma, kapanan işletmeler ve bakımsız yollar nedeniyle yetkililerden çözüm bekliyor.

"Ulaşım Çileye Dönüştü, İmar Başlı Başına Sorun"

Deprem sonrası mahalleye üvey evlat muamelesi yapıldığını savunan Yaşar Karakış, hem ulaşım hem de imar alanında yaşanan belirsizlikleri şu sözlerle aktardı:

"Özellikle depremden sonra buralar çok bakımsız kaldı. Sokak araları inanılmaz derecede kötü; toz, toprak, çamur. Araçla bile giremiyoruz. Yıkılan evler olduğu gibi duruyor, enkaz değil ama bir belirsizlik var. Kültürel miras kapsamında çok kötü binalar var, onlar ellenmedi. Her sarsıntıda yıkılan yerler var hala. Hacımullah Mahallesi'nde böyle tehlikeli binalar var, kimse ilgilenmiyor”. Yeşilyurt'ta "rotamız cami neşesi": Başkan Geçit çocukların eğlencesine ortak oldu! İçeriği Görüntüle

"Ne Olacağını Çözemedik, Dengesizlik Var"

Rezerv alan uygulamalarındaki plansızlığa dikkat çeken mahalle sakini İbrahim Durmuş,

"Şu anda işte rezerv alan giriyor. Yani bazı yerler yıkılıyor, bazı yerler yıkılmıyor. Yani bir dengesizlik var bu işte ama çözemedik. Ulaşım sorunumuz var. Bakkalımız yok. O koca köyde bakkal yok"

diyerek temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığını belirtti.

"Kışın Çamurdan, Yazın Tozdan Girilmiyor"

İsmini vermek istemeyen bir başka mahalle sakini ise yaşanan mağduriyeti şu cümlelerle özetledi:

"Ulaşım sorunu en önemli. Burayı rezerv ettiler, bir tane dükkanımız vardı köyde, o da kapandı. Yollarımız çok bozuk, sokak araları çok berbat. Kışın çamurdan, yazın tozdan girilmiyor. İşte böyle genel olarak Malatya'nın genel sorunları yani. Şu anda korktuğumuz tek şey bu parkın, karşı parkın yıkılması. Güzelim yerler gidecek yani, bu güzelliğimiz gidecek. Rezerv alan konusunda biz de ne olduğunu bilmiyoruz şu an."

"Yerli Halk Sürüldü, Yerine Yabancılar Gelecek"

Mahallelinin sosyalleşebileceği alanların kalmadığını ve yerel nüfusun başka bölgelere taşınmak zorunda bırakıldığını savunan Cevat Katırcı ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bir de köyün oturacak yeri bir ora var zaten, başka bir yer yok ki. İki tane park var, ikisi rezerv alanda yıkılacakmış. Valla ben rezerv alan olmasını istemem köyün. Köylüleri sürdüler Ardıçtepe'ye, İkizce'ye. Kendileri şimdi gelen hep yabancılar gelecek bu köye, köylüye vermediler".