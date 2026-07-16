Yeşilyurt Belediyesi, yaz dönemi sosyal etkinlikleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği "Yeşilyurt Yaz Akşamları" programına devam ediyor. Etkinliğin son adresi, Abdulgaffar Mahallesi’nde yer alan Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi önü oldu. Mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik çeşitli aktiviteler sunuldu.

Etkinlik kapsamında alanda kurulan platformlarda çocuklara yönelik birçok eğlence programı organize edildi. Programda yer alan aktiviteler şunlar oldu:

Animasyon ve sihirbazlık gösterileri

Maskot karakter dinletileri ve yüz boyama etkinlikleri

Hareketli çocuk şarkıları eşliğinde oyunlar

Şişme oyun parkurları

Mahalle sakinleri, belediyenin mahallelere taşıdığı bu tür sosyal etkinliklerin yaz döneminde çocuklar için alternatif bir aktivite oluşturduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

Sanatçı Eymen Sahne Aldı

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise müzisyen Eymen sahne aldı. Sanatçı, repertuarındaki hareketli şarkıları mahalle sakinleri için seslendirdi. Alandaki vatandaşlar da müzik eşliğinde akşamı takip etti.

Mahalle Kültürünün Güçlendirilmesi Hedefleniyor

Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri, yaz boyunca farklı mahallelerde devam edecek olan bu etkinliklerle;

Vatandaşların sosyal hayatına katkı sunulmasını,

Çocukların güvenli alanlarda vakit geçirmesini,

Mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin desteklenmesini hedeflediklerini belirtti.