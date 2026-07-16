Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi kalkıştığı hain darbe girişiminin, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi ve destansı direnişiyle geri püskürtülmesinin üzerinden tam 10 yıl geçti. Tarihi zaferin yıl dönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da geniş kapsamlı ve duygu dolu anma programları gerçekleştirildi.

Yüzlerce Malatyalı Meydanda Buluştu

Anma etkinliklerinin adresi bu yıl 100. Yıl Kent Parkı oldu. Hain kalkışmada canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak için ellerinde ay-yıldızlı al bayraklarla meydanı hıncahınç dolduran yüzlerce Malatyalı tek yürek oldu. Alana kurulan dev ekranlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasını büyük bir dikkatle takip eden vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

O Tarihi Gece Gibi: Camilerin Işıkları Sönmeyecek

Milli direnişin başladığı tarihi anı yeniden yaşatmak amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı olarak saatler tam 00.13’ü gösterdiğinde Malatya’daki tüm camilerin minarelerinden sela sesleri yükseldi. Kentin dört bir yanını kaplayan selalar vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Öte yandan, 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması amacıyla şehirdeki camilerin ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık kalacağı bildirildi.