Tarihe adlarını altın harflerle yazdıran 7 Malatyalı kahramanın, dinlerken gözleri yaşartan ama bir o kadar da gururlandıran hayat hikayelerini sizler için derledik.

1. Ramazan Sarıkaya (55): Hastane Odasında Tamamlanan Şehadet Yolculuğu

55 yaşındaki Malatyalı Ramazan Sarıkaya, emekli olmasına rağmen ailesinin geçimini sağlamak için durup dinlenmeden çalışan, ailesine düşkün bir babaydı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı’nın çağrısını duyar duymaz hiç tereddüt etmeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önüne koştu. Belediye binasını işgal etmeye çalışan darbecilerin açtığı ateş sonucu iki kurşunla ağır yaralandı.

Yaklaşık 40 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi veren Sarıkaya, çok arzuladığı şehadet mertebesine tedavi gördüğü hastane odasında ulaştı. 4 çocuk babası şehidin oğlu Talha Sarıkaya’nın babasının ardından kurduğu şu vakur cümleler ise hafızalara kazındı:

"İnşallah biz de o mertebeye ulaşırız, ölümümüz o şekilde olur. Ben hiç üzülmüyorum, çok mutluyum. Babam vefat etmek için olabilecek en güzel yolu buldu."

2. Türkan Türkmen Tekin (44): Modern Zamanın Nene Hatun’u

44 yaşındaki Türkan Türkmen Tekin, darbecilerin Atatürk Havalimanı’nı kapattığı haberini alınca ailesiyle birlikte Esenler’deki evinden yola çıktı. Önce Esenler Atışalanı Karakolu’na giden ve buradaki kalabalıkla havalimanına doğru yürüyüşe geçen Türkan Tekin, grubun en ön safındaydı. Gözünü kırpmadan yürürken darbecilerin acımasızca üzerlerine sürdüğü tankın altında kalarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

İslam’ın ilk kadın şehidi Hz. Sümeyye’ye olan hürmetinden dolayı küçük kızına Sümeyye adını veren Türkan Tekin, tıpkı onun gibi şehadet şerbetini içti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da onun bu asil duruşunu şu sözlerle anmıştı:

"Benim Türkan kardeşim, o tanklar onu köşeye sıkıştırdığında, bedeni paramparça olduğunda sadece şahadete yürüyordu. Onlar Nene Hatunların varisleriydi."

3. Engin Tilbeç (15): Kısacık Bir Ömre Sığan Dev Destan

Henüz 15 yaşında, hayatının baharında bir çocuktu Engin Tilbeç. Sultangazi’deki evlerinden Vatan Caddesi’ne gitmek için arkadaşlarıyla birlikte bir kamyon kasasına atladığında tek amacı vatanını korumaktı. Baştabya Kışlası önünde darbeci tankların çıkışını engellemeye çalışırken tankın altında kalarak can verdi.

Naaşı o kadar ağır zarar görmüştü ki ailesi günlerce onu aradıktan sonra ancak kıyafetlerinden ve yapılan DNA testiyle evlatlarının şehit olduğunu öğrenebildi. Pütürge’nin gururu olan Engin, arkasında hiçbir zaman unutulmayacak bir kahramanlık destanı bıraktı.

4. Erhan Dündar (21): Sessiz Dünyanın Görkemli Çığlığı

Aslen Malatyalı olan ve İstanbul Sultangazi'de yaşayan 21 yaşındaki Erhan Dündar, konuşma ve işitme engelliydi. Ancak kalbindeki vatan sevgisi sessiz dünyasını aşıp onu sokaklara döktü. Darbe girişimini fark eder etmez önce Atatürk Havalimanı’na, ardından Sultangazi’ye koşan Erhan, ailesinin tek çocuğuydu.

Darbeci askerlerin kurşunlarıyla ağır yaralanan Erhan, 10 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesinin ardından şehitlik makamına ulaştı. Onun bu engelsiz vatanseverliği, tüm Türkiye'ye ders olacak nitelikteydi.

5. Fuat Bozkurt (28): Milletvekilini Ağlatan Son İstek

28 yaşındaki iş makinesi operatörü Fuat Bozkurt, anne ve babasının geçimine destek olabilmek için üniversiteyi kazanmasına rağmen gitmemiş, fedakar bir evlattı. Ankara’da TBMM’nin bombalandığını duyar duymaz meclisin önüne koştu. Arkadaşıyla birlikte darbecilere karşı direnirken helikopterden açılan ateşle ağır yaralandı.

Arkadaşı onu korumak için köprünün altına çekip kıyafetleriyle yarasına tampon yaparken, oradan geçen bir milletvekiliyle Fuat arasında geçen diyalog herkesi gözyaşlarına boğdu:

Milletvekilinin "Ben vekilim" demesi üzerine Fuat, can acısıyla şu sözleri fısıldadı: "Vekilim, bana bir doktor getirin yaramı sarsın, hemen geri gidip direnmeye devam edeceğim..." Fuat'ın bu sözleri üzerine milletvekili gözyaşlarını tutamadı. Yiğit Fuat, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

6. Ahmet Kocabay (31): Tankın Üzerinde Başlayan Direniş

Tekstil işiyle uğraşan, 31 yaşında ve henüz 1,5 yaşında bir kız babası olan Ahmet Kocabay, gözü kara bir vatanseverdi. Esenler Atışalanı'nda insanları ezerek ilerleyen bir tankın üzerine korkusuzca tırmandı. İçindeki rütbeli askere müdahale ederek hainleri durdurmaya çalıştı. Ancak tank hızla kaçmaya başlayınca Ahmet, hareket halindeki tankın üzerinde İSTOÇ’a kadar gitmek zorunda kaldı.

Orada bulunan diğer darbeci askerlerin açtığı ateşle karaciğerinden vurularak şehit olan Kocabay, adeta şehit olacağını hissetmişçesine olaylardan kısa süre önce arkadaşlarına şu vasiyette bulunmuştu:

"Bana bir şey olursa aileme sahip çıkın."

7. Zekeriya Bitmez (57): Bisikletiyle Ölüme Meydan Okuyan Baba

57 yaşındaki emekli TCDD çalışanı Zekeriya Bitmez, çocuklarının eğitimi için İstanbul’da çalışıyor ve bir spor tesisinin kantinini işletiyordu. Ailesi Malatya'da olan Bitmez, o gece araç bulamadığı için havalimanına gitmek üzere bisikletine atladı.

Yola çıkmadan önce İstanbul'daki oğlu Muhammed ile görüşen Zekeriya Bitmez, evladına son kez şu tarihi nasihati verdi:

"Ülke elden gidiyor, siz de hemen sokağa çıkın, gerekirse şehit olun!"

Atatürk Havalimanı'na ulaşıp tankların üzerine çıkan Zekeriya Bitmez, darbecilere karşı göğsünü siper etti ve hastaneye yetiştirilemeden şehadet şerbetini içti.

Malatya'nın bağrından kopup vatanın bağımsızlığı için gözünü kırpmadan canını feda eden bu 7 kahraman, isimlerini sadece şehitliklere değil; okullara, caddelere ve en önemlisi milletimizin kalbine kazıdı. Ruhları şad olsun.