Malatya’da MOTAŞ bakım atölyesinde çıkan yangın kentte paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevlerden yükselen yoğun siyah duman, şehrin birçok noktasından görüldü.

İlk belirlemelere göre bakım atölyesi içerisinde bulunan 3 şehir içi yolcu otobüsü yangında yanarken, ihbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak çevreyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için yoğun müdahalesi sürerken, ekipler alevlerin bakım atölyesinin diğer bölümlerine sıçramaması için çalışma yürütüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.