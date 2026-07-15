Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kararlı çalışmalar kapsamında büyük bir asayiş başarısına imza atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince titizlikle yürütülen takip süreci, dev bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun hedefinde; sosyal medya platformlarında ve kamuya açık alanlarda ruhsatsız ateşli silahlarla boy göstererek toplumsal huzuru bozmaya çalışan şahıslar yer aldı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ile 'Ruhsatsız Ateşli Silahlar ile Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma Kanununa Muhalefet' suçlarını işleyen ve bu yolla toplumda bilinçli olarak korku, panik ve endişe oluşturmayı amaçlayan 56 hedef şahıs saniye saniye tespit edildi. Zanlıların yakalanması için eş zamanlı olarak tam 60 farklı adrese düğmeye basıldı.

Hedefteki 56 Şüphelinin Tamamı Kıskıvrak Yakalandı

Özel harekat ve asayiş ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonlar neticesinde, aranan ve hedef konumunda bulunan 56 şüpheli şahsın tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında emniyet müdürlüğünde gerekli adli tahkikata ve yasal işlemlere vakit kaybetmeksizin başlanıldığı bildirildi.

Arama Yapılan Evlerden Adeta Cephanelik Çıktı! Ele Geçirilenlerin Listesi

Baskın yapılan 60 adreste gerçekleştirilen detaylı ve titiz aramalarda ele geçirilen yasa dışı silah ve mühimmatların çeşitliliği ile miktarı adeta duyanları şoke etti. Yapılan aramalarda el konulan suç unsurlarının tam listesi emniyet güçleri tarafından şu şekilde açıklandı:

5 adet ruhsatsız tabanca,

ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği,

av tüfeği, 3 adet pompalı tüfek,

pompalı tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca,

kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca,

havalı tabanca, 8 adet 6136 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen kesici alet,

6136 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen kesici alet, 93 adet fişek ve mühimmat,

fişek ve mühimmat, 2 adet el telsizi,

el telsizi, 5 adet sentetik ecza hap.

"Suçta Kibirli Olanlarla Mücadelemiz Sürecek"

Malatya genelinde huzur ve güvenliğin tesisi adına gerçekleştirilen bu kapsamlı operasyonun ardından yetkililer kararlılık mesajını açık bir dille yineledi. Yapılan resmi açıklamada, kanun dışı yollarla vatandaşa korku salmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kanundan korkmayan, suçta kibirlenen, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit edenlerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.