Kayısı üreticilerinin ve ihracatçılarının gözü kulağı resmi rekolte tahminindeydi. Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası temsilcilerinin imzasıyla yayımlanan Malatya İli 2026 Yılı Komisyon Tahmini Kayısı Rekoltesi raporu ezber bozdu.

MALATYA’DA 2026 KAYISI REKOLTESİ NE KADAR?

Yayımlanan resmi verilere göre, Malatya genelinde meyve veren toplam ağaç sayısı 8 milyon 899 bin 991 olarak kayıtlara geçti. Ağaç başına ortalama 42 kilogram verim alınmasıyla birlikte;

Toplam Yaş Kayısı Üretimi: 341 bin 55 ton

Yaş Olarak Tüketilecek Miktar: 51 bin 158 ton

Kurutmalığa Ayrılacak Kayısı: 289 bin 897 ton

Elde Edilecek Toplam Kuru Kayısı: 67 bin 418 ton olarak tahmin edildi.

ZİRVE AKÇADAĞ VE YAZIHAN'DA! İLÇE İLÇE ÜRETİM RAPORU

Malatya’da en çok kuru kayısı üreten ilçe 11 bin 851 tonla Akçadağ olurken, onu 11 bin 755 tonla Yazıhan ve 10 bin 849 tonla Battalgazi izledi. Ağaç başına verimlilikte ise Kale ilçesi ağaç başına 103 kilogramlık rekor ortalamasıyla dikkat çekti.

BASKİL MALATYA’YA YETİŞECEK Mİ? REKABET KIZIŞIYOR!

Elazığ’ın Baskil ilçesi başta olmak üzere çevre illerde bu yıl kuru kayısı rekoltesi beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Elazığ ve özellikle Baskil bölgesinde kuru kayısı rekoltesinin 15 bin ton civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam her ne kadar tek başına devasa bir üretim hacmini temsil etse ve Türkiye’nin en önemli ikinci üretim merkezi konumunu perçinlese de, Malatya’nın 67 bin 418 tonluk devasa üretimine yetişmesi şimdilik zor görünüyor. Baskil, Malatya’nın toplam üretiminin yaklaşık 4'te 1'ine ulaşarak güçlü bir takipçi olmayı sürdürüyor. Tek başına Malatya’nın ilçelerine meydan okusa da toplam da Malatya’nın rekoltesini zor kıracağa benziyor.

DİĞER İLLERDE DURUM NE? TÜRKİYE GENELİ 100 BİN TONU AŞACAK

Kayısı sadece Malatya ve Elazığ'da değil, çevre illerde de tarımsal ekonominin can damarı olmaya devam ediyor. 2026 yılı tahminlerine göre diğer bölgelerdeki kuru kayısı rekoltesi şu şekilde sıralandı:

Kahramanmaraş (Elbistan ağırlıklı): 8 bin ton

Adıyaman: 5 bin ton

Sivas ve Erzincan: 5 bin ton

Malatya dışındaki diğer illerin ve ilçelerin (Baskil, Elbistan, Adıyaman, Sivas) toplam kuru kayısı rekoltesi 33 bin ton civarında bekleniyor. Malatya'nın 67 bin tonluk üretimi de bu rakama eklendiğinde, Türkiye genelinde 2026 yılı toplam kuru kayısı rekoltesinin 100 bin ton civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

2025 YILINDA KAYISI REKOLTESİ

Malatya’da 2025 yılı zirai dondan dolayı kayısı rekoltesi tahminleri açıklanmadı.

2024 YILINDA KAYISI REKOLTESİ

2024 yılında Malatya’da elde edilecek kuru kayısı miktarı 76 bin 926 ton olarak gerçekleşti.

2023 YILINDA KAYISI REKOLTESİ

Malatya'da 2023 yılında kuru kayısı üretim miktarı ise 77 bin 170 ton olarak açıklandı.

2022 YILINDA KAYISI REKOLTESİ

Malatya'da 2022 yılı tahmini kayısı rekoltesi, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre kuru kayısıda ise 75 bin 776 ton olarak resmiyet kazandı.