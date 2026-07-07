Yıkılan binalar, silinen sokaklar derken Malatya şimdi de kalan son toplumsal hafızasını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Yeni inşa edilen Söğütlü Camii’nin çevre düzenlemesinde yapılan akılalmaz hata, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın sert tepkisine yol açtı. Uzmanlar, hem kentin yeni meydanının bir platforma dönüştürülerek işlevsizleştirileceğini hem de Malatya’nın hafızasını temsil eden anıtsal çınarların kesileceğini duyurarak adeta feryat etti.

SÖĞÜTLÜ CAMİİ PROJESİNDE 1,5 METRELİK "KOT" KRİZİ

Şehir Plancıları Odası tarafından mercek altına alınan mevcut projede, ticaret alanlarının önündeki kaldırımların seviyesine ulaşabilmek amacıyla yolun yaklaşık 1,5 metre yükseltilmesinin planlandığı ortaya çıktı. Teknik bir mühendislik tercihi gibi sunulan bu durumun aslında kent merkezinin geleceğini ve yaya önceliğini baltalayan kritik bir planlama hatası olduğunun altı çizildi.

Uzmanlar, bu uygulamanın Söğütlü Camii avlusunu çevresindeki yaya dolaşımından tamamen koparacağını, alanı yüksek bir platforma dönüştürerek kentle kuracağı doğal bağı tamamen koparacağını belirtti.

"BARİ YERİNE GEÇECEK KAMUSAL MEYDANA DOKUNMAYIN!"

Depremin ardından kentsel hafızasını korumaya çalışan Malatyalıların ortak buluşma noktası olan Emekliler Parkı’nın kaybedilmesiyle kent merkezinin zaten can damarını yitirdiğine dikkat çekilen açıklamada, Malatya halkı zaten büyük bir açık alanı ve hafıza mekanını yitirdi. Söğütlü Camii avlusu, gerçek anlamda kamusal bir meydan gibi işlemek zorundadır. Çevre düzenlemesi insanların rahatça ulaşabildiği, oturup nefes alabildiği bir ortak yaşam alanı olmalıdır. Yol kotu nedeniyle oluşacak o 1,5 metrelik duvar benzeri seviye farkı, kentle bütünleşmeyi engelleyecek ve meydanı işlevsizleştirecektir.

EN BÜYÜK TEHDİT DOĞAYA YARIM ASIRLIK 10 ÇINAR AĞACI KESİLECEK!

Şehir plancılarının yaptığı açıklamaya göre, yol kotunun yükseltilmesi kararı sadece mimari bir kopuşa değil, kent merkezinde ciddi bir doğa katliamına da davetiye çıkarıyor.

Projenin mevcut haliyle uygulanması durumunda; güzergâhta bulunan, Emekliler Parkı’ndan geriye kalan ve Malatya kent merkezinin yaşayan son hafızasını temsil eden yaklaşık 50 yıllık 10 anıtsal çınar ağacının kesilmesi zorunlu hale gelecek.

Bu ağaçların sadece birer peyzaj öğesi değil, Malatya’nın toplumsal belleğinin, gölgesinin ve geçmişinin birer parçası olduğunu hatırlatan Şehir Plancıları Odası, doğru bir planlama yaklaşımıyla hem çınarların korunabileceğini hem de kamusal kullanımı güçlü bir çevre düzenlemesinin yapılabileceğini vurguladı.

ŞEHİR PLANCILARINDAN KURUMLARA 4 MADDELİK ACİL ÇAĞRI

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Malatya’nın geleceğinde geri dönüşü mümkün olmayan adımlar atılmadan önce yetkili kurumları projeyi şehircilik ilkeleri ve kamu yararı doğrultusunda yeniden revize etmeye davet etti. Oda, Malatya'nın gelecek nesillerine doğru bir kent merkezi bırakabilmek adına acilen şu adımların atılmasını talep etti:

Yol kotu uygulamasının acilen durdurulması ve yeniden değerlendirilmesi,

Söğütlü Camii avlusunun kent yaşamıyla ve yaya aksıyla kesintisiz bütünleşmesini sağlayacak yeni bir kentsel tasarımın yapılması,

Yaklaşık 50 yıllık 10 anıtsal çınar ağacının tek bir dalına dahi dokunulmadan yerinde korunması,

Erişilebilirlik ilkelerini, yaya önceliğini ve kamu yararını esas alan bir tasarım anlayışının benimsenmesi.

Depremle birlikte zaten Malatya’mızın pek çok sokağını, binasını ve hatırasını kaybettik. Şimdi ise çarşı merkezinde kalan son nefes alanlarımız, gölgesinde serinlediğimiz yarım asırlık çınarlarımız tehlike altında. Emekliler Parkı’nın yok oluşunun ardından, Söğütlü Camii meydanının da betona ve yanlış planlamaya kurban edilmesini istemiyoruz. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Malatya'nın yeni meydanı nasıl olmalı? Lütfen fikirlerinizi ve anılarınızı aşağıdaki yorum kısmında bizimle paylaşın, sesimizi yetkililere hep birlikte duyuralım!