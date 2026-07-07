Deprem felaketinin ardından büyük bir inşaat sahasına dönen Malatya’da, yerinde dönüşüm çalışmaları sırasında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Battalgazi ilçesinde süren bir temel kazısı esnasında meydana gelen toprak kayması, bitişikte bulunan iki katlı bir binayı tehlikeye attı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle olası bir facianın eşiğinden dönülürken, bölgeye AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.

BATTALGAZİ’DE İNŞAAT ÇALIŞMASINDA BÜYÜK TEHLİKE

Olay, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi Turfanda Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yerinde dönüşüm projesi kapsamında bir arsanın temel kazısı gerçekleştiriliyordu. İş makinesinin çalışması sürerken, hemen bitişikte yer alan 2 katlı betonarme evin temel kısmında ani bir toprak hareketliliği ve kayma yaşandı. Tehlikeyi anında sezen işçiler ve mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirirken, inşaat alanındaki tüm çalışmalar derhal durduruldu.

AFAD VE POLİS EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından Turfanda Sokak’ta hareketli dakikalar yaşandı. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlayarak sokağı hem yaya hem de araç trafiğine tamamen kapattı. Malatya AFAD ekipleri de sarsıntı ve kayma yaşanan binada inceleme yapmak üzere adrese intikal etti. 2 katlı evde yaşayan vatandaşlar, olası bir çökme veya göçük riskine karşı ekipler tarafından hızla evlerinden tahliye edildi.

BİNANIN AKIBETİNİ TEKNİK İNCELEME BELİRLEYECEK

Tahliye edilen evlerinden çıkan mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, AFAD uzmanları toprak kaymasının yaşandığı temel kısmında geniş çaplı bir teknik inceleme başlattı. Zarar gören binanın güvenli olup olmadığı, kolon ve temellerinde bir kayma yaşanıp yaşanmadığı yapılacak detaylı zemin araştırmasının ardından netlik kazanacak. Yaşanan korku dolu anların ardından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.